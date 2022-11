Twitter, sboccia l'amore tra Musk e Salvini: "Non vedo l'ora di incontrarti"

Feeling tra Musk e Salvini. Il genio sudafricano patron di Tesla e Twitter: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Salvini corteggia Elon Musk. E il genio sudafricano risponde. Nasce il feeling tra il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega e l’uomo più ricco del mondo, proprietario di SpaceX, Tesla e, da pochi giorni, anche di Twitter.

Nelle scorse ore, Matteo Salvini aveva auspicato un impegno in Italia da parte del miliardario per investire nel nostro Paese. Ebbene, forse Salvini non si sarebbe mai aspettato che a replicare alle sue richieste fosse proprio Mr Tesla.

Infatti, su Twitter, Musk risponde così al post contenente un articolo con le parole del ministro: "Gentile da parte sua, non vedo l'ora di incontrarlo". Nella notte, Salvini ha re-twittato il post rispondendo che "sarebbe un piacere e un onore. Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte", ha chiosato il leader della Lega.

Ma da cosa nasce tutto? Lo scambio arriva dalle parole di Salvini, pronunciate pochi giorni fa a un convegno a Roma. Il vicepremier italiano aveva definito Musk "uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione". Ancora più esplicitamente, come anticipato prima, aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese.