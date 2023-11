Una giornata particolare, stasera 7 novembre: la battaglia di Ponte Milvio

Una giornata particolare, stasera 7 novembre: la puntata sarà dedicata alla battaglia di Ponte Milvio

Su La7 torna la grande storia italiana e il racconto di Aldo Cazzullo in un nuovo appuntamento con Una Giornata Particolare. Questa settimana il viaggio fa tappa nel periodo di massimo splendore per l'Italia, quando la nostra penisola era il centro del mondo: l'Impero romano. Nella puntata - dal titolo L'Imperatore Costantino - La battaglia di Ponte Milvio - i protagonisti sono due delle più significative figure della Roma antica raccontate nella giornata cruciale che cambiò non solo i destini della Capitale dell'Impero ma anche la storia di tutti noi.

La giornata particolare è il 28 ottobre del 312, giorno della battaglia tra due imperatori, Costantino e Massenzio, in cui il fiume Tevere ha diviso passato e futuro della città eterna. L'esito dello scontro di Ponte Milvio cambiò il corso degli eventi portandoci di fatto, e a pieno titolo, nell'emisfero della civiltà occidentale. Aldo Cazzullo, accompagnato dagli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido, ricostruisce le ore che precedono la battaglia, i movimenti degli eserciti, le strategie e i sentimenti dei due rivali, fino allo scontro finale.