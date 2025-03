Crozza - Galimberti diventa bellicista

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta per la prima volta sul palco il filosofo e saggista Umberto Galimberti e diventa bellicista: “Bisogna instradare i giovani alla pugna fin da piccini. Al posto della Prima Comunione ci dev’essere il Primo Assalto! E negli oratori, nelle parrocchie si dovrebbero organizzare, piccoli scontri alla baionetta per famiglie”