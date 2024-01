Whatsapp, brutte notizie per gli utenti: stop al backup illimitato per Android

Whatsapp, addio al backup illimitato per gli utenti Android su Google Drive: le news 2024

Whatsapp sta cambiando: con il 2024 dovremmo dire addio, almeno gli utenti Android, al backup illimitato su Google Drive. Ciò significa che se si supera il limite massimo di archiviazione incluso nel profilo, dovremmo sottoscrivere un abbonamento per poter usufruire del servizio. Lo riporta il "Corriere della Sera".

"Se WhatsApp è ormai il principale mezzo di comunicazione, allora la conservazione di quelle comunicazioni diventa quanto mai importante. Ed ecco che, come per tanti altri dati, è bene assicurarsi di metterle al sicuro attraverso il backup. C'è una notizia importante che i possessori di uno smartphone Android devono sapere su questo punto, e cioè che «nei prossimi mesi» - non c'è una data ufficiale per tutti - quel backup che finora era completamente gratuito, non sarà più illimitato. Ad alcuni il messaggio di avviso è già uscito, altri lo vedranno comparire sullo schermo prossimamente. WhatsApp ha comunque pubblicato un avviso sul suo Centro Assistenza: «Questa modifica sarà implementata per gli utenti beta a partire da dicembre 2023 e verrà lentamente implementata per tutti gli utenti WhatsApp Android nella prima metà del 2024. Ti informeremo di questa modifica 30 giorni prima che si verifichi». Il backup su Google Drive, non sarà più illimitato".

Il Corriere conclude che "questo significa che lo spazio per la conservazione delle nostre chat andrà a occupare parte dei Giga che abbiamo a disposizione sul cloud di Google. Sono 15 Giga, gratuiti, per tutti gli utenti che hanno un account Google".