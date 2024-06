Zona Bianca, ospiti stasera: i rischi della chirurgia estetica low cost

Zona Bianca ospiti stasera: spazio all'estate italiana, il caso di Monsignor Carlo Viganò e i rischi della chirurgia estestica low cost

Oggi mercoledì 26 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. In apertura di puntata, l’estate italiana, i rincari e la polarizzazione fra il Nord, ancora nella morsa del freddo e dei fenomeni estremi, e il Sud, preda invece della siccità.

A seguire, il caso di Monsignor Carlo Viganò, sotto processo per scisma da parte del Dicastero per la dottrina della fede. L’ex nunzio apostolico in Usa ha criticato più volte papa Francesco, arrivando a negarne la legittimità e a rifiutare il Concilio Vaticano II.

Proseguirà, inoltre, l’inchiesta sui rischi legati alla chirurgia estetica low cost e gli ultimi aggiornamenti sul processo ad Alessandro Impagnatiello, che sarà sottoposto a perizia psichiatrica.