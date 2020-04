Acqua e limone la mattina a digiuno fa davvero bene? Molti non sanno…

Bere acqua e limone al mattino prima di fare colazione è un’abitudine molto diffusa. Secondi alcuni farebbe anche dimagrire, ma è proprio così?

Acqua e limone la mattina a digiuno fa bene e fa dimagrire davvero? Molti non sanno che…

Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta del rimedio naturale dell’acqua con limone. Sono moltissime le persone che consumano questa bevanda prima della colazione tutte le mattine in modo continuativo oppure a cicli.

Il limone apporta moltissimi benefici al nostro organismo. Lo depura eliminando scorie e tossine, rinforza il sistema immunitario, dona energia, contrasta l’invecchiamento, fa persino andare via il mal di testa e molto altro. In pochi però ne conoscono le controindicazioni. Bere acqua e limone non è indicato a tutti. Per alcune persone potrebbe essere controproducente. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere e alcuni consigli per consumare la bevanda in sicurezza.

Acqua e limone la mattina a digiuno: che cosa succede se lo bevi tutti i giorni. Controindicazioni

Bere acqua e limone fa bene al nostro organismo, ma non bisogna abusarne. È vero che il limone è ricco di vitamina C, ma è anche vero che assumere quotidianamente la bevanda a digiuno potrebbe, alla lunga, irritare lo stomaco. L’acido citrico, nei pazienti affetti da gastrite, può danneggiare la mucosa gastrica a causa dell’aumento di acidità. Seguire questo rito per lungo tempo può creare problemi anche alla mucosa di persone sane.

Le controindicazioni non si limitano allo stomaco, ma possono riguardare anche il cavo orale. Un’assunzione prolungata di acqua e limone può provocare disturbi alla bocca, a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico. Quest’ultimo potrebbe infatti danneggiare lo smalto dei denti.

Acqua e limone fa dimagrire davvero? Falso mito

Sono in molti a credere che bere acqua calda e limone al mattino a digiuno sia un metodo semplice e non faticoso per dimagrire, viste le proprietà drenanti del frutto e la sua capacità di attivare il metabolismo. Si tratterebbe tuttavia di un falso mito. In realtà il limone contiene vitamina C e sali minerali: queste sostanze non hanno un effetto dimagrante.

Acqua e limone: verità sulle proprietà alcalinizzanti

Secondo molte persone, bere un bicchiere di acqua calda con il limone a digiuno di mattina avrebbe proprietà alcalinizzanti importanti. Regolerebbe infatti la funzionalità intestinale, renderebbe più forte il sistema immunitario e più bella la pelle. Non sembrerebbe però così. Anche se l’acido citrico avesse potere alcalinizzante, l’organismo manterrebbe comunque il PH del sangue, Ph ematico, sul valore 7,4.

Acqua e limone: per chi non è indicata la bevanda

Bere acqua calda e limone a digiuno la mattina non è indicato a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo, ulcere.

Come bere acqua e limone per avere benefici senza danni

Esistono degli accorgimenti semplicissimi, che consentono di bere acqua e limone beneficiando delle proprietà della bevanda senza andare incontro a rischi.

Bere acqua e limone con moderazione : quantità eccessive potrebbero provocare bruciore di stomaco e nausea.

: quantità eccessive potrebbero provocare bruciore di stomaco e nausea. Bere acqua e limone con la cannuccia , non direttamente dal bicchiere. ll ph acido del limone, se assunto quotidianamente, può danneggiare lo smalto dei denti. Per questo è meglio bere acqua e limone con una cannuccia e sciacquare la bocca dopo.

, non direttamente dal bicchiere. ll ph acido del limone, se assunto quotidianamente, può danneggiare lo smalto dei denti. Per questo è meglio bere acqua e limone con una cannuccia e sciacquare la bocca dopo. Bere acqua e limone utilizzando acqua tiepida . Il corpo può così metabolizzare facilmente la bevanda. Se si utilizza acqua fredda, per beneficiare dell’effetto depurativo il corpo deve prima portarla alla giusta temperatura.

. Il corpo può così metabolizzare facilmente la bevanda. Se si utilizza acqua fredda, per beneficiare dell’effetto depurativo il corpo deve prima portarla alla giusta temperatura. Bere acqua e limone la mattina a digiuno , almeno 20-30 minuti prima di fare colazione. Se questo non è possibile, la bevanda può essere consumata venti minuti prima dei pasti.

, almeno 20-30 minuti prima di fare colazione. Se questo non è possibile, la bevanda può essere consumata venti minuti prima dei pasti. Per quanto tempo bere acqua e limone . Sarebbe preferibile fare dei cicli che non superino i 30 giorni ognuno. Secondo numerosi siti è però possibile bere acqua e limone tutti i giorni, ma in quantità moderate.

. Sarebbe preferibile fare dei cicli che non superino i 30 giorni ognuno. Secondo numerosi siti è però possibile bere acqua e limone tutti i giorni, ma in quantità moderate. Acqua e limone senza zucchero. Questo rende infatti la bevanda meno efficace, in quanto interrompe l’azione depurativa e disintossicante del limone.

Acqua e limone benefici

Un uso moderato della bevanda apporta sicuramente dei benefici, se non si soffre delle patologie sopra riportate. Ecco quali sono gli effetti del rimedio naturale con acqua e limone sul nostro organismo.

Antiossidante e anti età: contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento

Depura e disintossica, favorendo l’eliminazione delle tossine

Difende dai batteri e aiuta ad eliminare i parassiti intestinali

Riequilibra l’acidità

Rinforza il sistema immunitario

Migliora la digestione

Combatte nausea, dissenteria e mal di testa

Aumenta l’assorbimento del Ferro, contrasta l’anemia

Fornisce supporto contro i calcoli, renali e biliari;

Previene i tumori

Anti stress

Energizzante

Bere acqua e limone fa anche molto bene alla pelle.

Contrasta la cellulite, eliminando le tossine e riducendo la ritenzione idrica

Schiarisce e lucida i capelli

Schiarisce le occhiaie

Elimina le macchie scure sulla pelle, dovute all’età o all’abbronzatura

Antibatterico: combatte punti neri e acne

Utilizzabile con il miele per una ceretta fai da te

Sbianca i denti se aggiunto al bicarbonato, ma non bisogna eccedere perché quantità eccessive possono rovinare lo smalto

Rinfresca la pelle

Allontana insetti e zanzare

Se utilizzato per un pediluvio dona benessere a gambe e piedi gonfi

Prima di iniziare a bere acqua e limone è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie.