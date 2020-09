"Aiutiamo chi ci ha aiutato": sedute shiatsu gratis per operatori sanitari

Con il progetto “Aiutiamo chi ci ha aiutato” i professionisti dello shiatsu offrono trattamenti gratuiti a chi è stato ed è in prima linea in questo periodo di emergenza sanitaria. La sezione VIS FISieo (Volontariato Italiano Shiatsu – Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori) intende ringraziare i medici, gli infermieri e i farmacisti che da diversi mesi combattono in prima linea contro il Coronavirus.



Chi lavora negli ambienti sanitari oggi deve fare i conti con la paura di venire contagiati e di contagiare i propri cari rientrando a casa da lavoro. Deve rispondere ad una crisi con misure di protezione, a volte mancanti e inadeguate.

Per non parlare del senso di impotenza di fronte ad un nemico invisibile di cui si sa molto poco e che sta mietendo tante vittime.

L’epidemia di Covid-19 ha evidenziato il grande bisogno di cura di sé, tanto più in chi ha dovuto gestire varie patologie e lavorare in ambienti e condizioni difficili, lavori logoranti che espongono al rischio burnout.

Uno studio elaborato dal Centro di Ricerca EngageMinds HUB che fa parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con la Società Italiana di Management e Leadership in Medicina (SIMM) e con il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), ha evidenziato infatti come nelle prime 4 settimane dell’emergenza 7 medici su 10, quindi il 70% abbia accusato un forte stress per la mole imponente di lavoro a cui è stata sottoposta.

Da qui l’idea di offrire trattamenti shiatsu gratuiti a persone che hanno affrontato, e ancora affrontano, intensi e stressanti momenti di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.