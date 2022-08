Fare il bagno dopo mangiato: i consigli per evitare rischi

Dopo quanto si può fare il bagno dopo mangiato? Quali cibi evitare a pranzo? Ecco alcuni consigli utili!

Fin da piccoli fare il bagno dopo mangiato è pericoloso perché si rischia una congestione, ovvero un blocco digestivo dovuto a uno sbalzo termico dovuto al contatto con l'acqua che nel peggiore dei casi può portare all'affogamento. In realtà gli scienziati non hanno ancora trovato una vera correlazione tra bagno dopo mangiato e congestione. Detto questo ci viene insegnato che bisogna aspettare almeno 3 ore prima di andare in mare, spesso a prescindere da cosa si sia mangiato a pranzo. Questo lasso di tempo è forse esagerato considerando che per digerire carboidrati, latte scremato, formaggi freschi o pesce basta un'ora. Di solito in estate infatti si tende a fare un pranzo molto leggero a causa del caldo.

Bagno dopo mangiato: come evitare rischi

Quando si tratta di fare il bagno dopo mangiato bisognerebbe quindi adottare un comportamento meno restrittivo rispetto a quello tramandato dalla storia. In teoria ci si potrebbe buttare in acqua anche subito soprattutto quando si tratta di bambini. I rischi maggiori infatti riguardano soprattutto gli adulti. Un problema molto comune è infatti la cosidetta idrocuzione, ovvero una sincompe improvvista dovuta all'immersione brusca in acqua fredda. Questa può portare a una perdita di conoscenza con conseguente rischio di annegamento anche molto alto. Per evitare il problema sarebbe bene evitare di tuffarsi in acqua di colpo ma gradualmente, soprattutto quando si è molto sudati e accaldati. Da evitare assolutamente il consumo di alcol, che rallenta i riflessi. Se si esagera con il bere allora sì si rischia seriamente di affogare.