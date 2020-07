Carcinoma mammario avanzato, accordo Menarini Radius Health per l'Elocestrant

Il Gruppo Menarini e Radius Health, azienda quotata al Nasdaq, hanno firmato un accordo per la licenza esclusiva e mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di Elacestrant, per il trattamento del carcinoma mammario in stadio avanzato. Con questo accordo la Menarini, colosso internazionale con radici e Dna partenopei, acquisisce in licenza i diritti globali per lo sviluppo e la commercializzazione di Elacestrant, un Serd orale (degradatore selettivo del recettore degli estrogeni), attualmente in fase 3 in sviluppo avanzato. Radius riceverà 30 milioni di dollari di upfront e fino a 320 milioni di milestones, oltre royalties.

Elcin Barker Ergun, amministratore delegato del Gruppo Menarini ha commentato: "Elacestrant si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio oncologico globale dopo la nostra recente acquisizione di Stemline Therapeutics e la nostra entrata nel mercato biofarmaceutico americano. I Serd orali hanno il potenziale di far parte di nuove terapie per il carcinoma mammario e siamo entusiasti di avere la possibilità di portare avanti lo sviluppo di elacestrant e dare nuove opzioni terapeutiche per aiutare i pazienti".