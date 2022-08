Dimagrire mangiando i cibi giusti. Che cosa mangiare per perdere peso

Dimagrire mangiando, ecco i cibi giusti



Estate, sole, caldo, mare, spiaggia. Tutti, o quasi, vogliono tenersi in forma e magari perdere qualche chilo. Ma quali sono i cibi per perdere peso?



(fonte www.nu3.it)

1. Avocado

Potassio, grassi sani e il 3,0% di fibre fanno degli avocado un alimento sano e dietetico. Se mangi l'avocado in un'insalata aumenti il tuo apporto di nutrienti. Ma attenzione: considera sempre l'alto contenuto di calorie - tre volte tanto quanto una mela - quindi non mangiarne troppo.

2. Broccolo

Vitamina C, calcio, fosforo, potassio, magnesio - questi sono solo alcuni dei micronutrienti contenuti nei broccoli. Inoltre contengono solo 31 chilocalorie per 100 grammi, con una porzione proteica del 3,0 per cento e contiene anche fibre alimentari. Risultato: la verdura perfetta per dimagrire.

3. Funghi

I funghi (sono inclusi nelle verdure, anche se sono in realtà un gruppo separato) sono costituiti per il 2,9% di proteine, hanno un basso contenuto calorico (22 kcal/100 g) e hanno un indice glicemico (IG) molto basso di 15 (per fare un confronto: il glucosio ha il valore massimo con un IG di 100). Ciò significa che non aumentano quasi mai il livello di zucchero nel sangue. Sono quindi tra i migliori cibi per dimagrire. Con la FIT zuppa cremosa ai funghi nu3, si ottiene questo aiuto dimagrante preparato in 2 minuti.

4. Finocchio

Anche il finocchio ha un IG di 15. E poiché l'ortaggio ha solo 23 chilocalorie per 100 grammi, è quasi paragonabile ai funghi. Solo il contenuto proteico è inferiore all'1,1%.

5. Cavolo

Il cavolo ha solo 45 calorie per 100 grammi, ma 4,3 grammi di proteine e 4,2 grammi di fibre. Inoltre, il cavolo fornisce più del doppio di vitamina C rispetto a un limone e contiene altre importanti sostanze nutritive come potassio, calcio, magnesio e iodio. Non si può chiedere di più a un vegetale per perdere peso.

6. Cetriolo

Il cetriolo ha solo 13 calorie per 100 grammi, poiché è composto per il 96% di acqua. Grazie al suo alto contenuto d'acqua e al suo volume, il cetriolo assicura anche una buona sazietà. È quindi perfetto come alimento per dimagrire.

7. Carote

Le carote sono relativamente a basso contenuto calorico (38 kcal / 100 g) e piene di fibre (2,6 %), motivo per cui saziano a lungo. Sono anche ricchi di vitamina A e betacarotene, che fa bene agli occhi.

8. Rabarbaro

Una delle verdure a basso contenuto calorico è il rabarbaro (12 kcal / 100 g). Sì, hai letto bene, il rabarbaro è considerato un vegetale. In cucina, invece, viene trattato come la frutta per il suo gusto fruttato. A proposito: il rabarbaro contiene preziose sostanze nutritive come la vitamina C e il calcio.

9. Cavolini di Bruxelles

I cavolini di Bruxelles hanno i valori nutrizionali perfetti per gli alimenti che aiutano a perdere peso: 4,0% di proteine e 4,3% di fibre con solo il 3,5% di carboidrati e 0,5% di grassi. Che si traduce in 43 calorie per 100 grammi. Inoltre: i cavoletti di Bruxelles contengono molta vitamina C e piccole quantità di calcio e magnesio.

10. Insalata

È necessario ricordare che l'insalata è un alimento che aiuta a perdere peso grazie al suo basso contenuto calorico. Nel seguente elenco abbiamo riassunto i diversi tipi di insalata, ordinati in calorie per 100 grammi:

Lollo Bionda (11 kcal)Cicoria (14 kcal)Lattuga (14 kcal)Iceberg (16 kcal)Lollo Rosso, lattuga romana, batavia (16 kcal)Radicchio (17 kcal)Valerianella, indivia (23 kcal)Rucola (28 kcal)

11. Sedano

Il sedano rapa è costituito per il 90% di acqua e quindi ha una densità energetica molto bassa (28 kcal/100 g). C'è un alimento migliore con cui perdere peso? Sì, il gambo di sedano! Questo è costituito dal 94% di acqua e 14 chilocalorie magre per 100 grammi.

12. Asparagi

L'asparago - sia verde che bianco - ha 27 chilocalorie per 100 grammi perché è formato per oltre il 90% di acqua. Ma non solo, l'asparago contiene molte vitamine e minerali. Peccato che questa verdura possa essere consumata soltanto da marzo a giugno.

13. Spinaci

Gli spinaci hanno un basso contenuto calorico (23 kcal/100 g), un contenuto proteico di 2,7 grammi e un contenuto di fibre di 2,6 grammi con solo 0,4 grammi di grassi e 0,8 grammi di carboidrati. Gli spinaci contengono anche tilacoidi, sostanze vegetali che sopprimono l'appetito. Sembra un cibo perfetto per perdere peso.

14. Pomodori

I pomodori sono noti per essere composti "solo da acqua". Beh, questa è un'esagerazione: un contenuto d'acqua di circa il 94% assicura un apporto calorico estremamente basso (21 kcal/100 g), inoltre contiene, tra le altre cose, vitamina A, betacarotene e potassio.

15. Cavolo verza

Il cavolo verza contiene per 100 grammi solo 31 calorie, 2,8 grammi di proteine e 2,6 grammi di fibre. Inoltre, la verza fornisce anche molta vitamina C, calcio, magnesio e zinco. Una verdura che può aiutarti a perdere peso!

Con le sue poche calorie, il pomodoro non solo è buono in insalata, ma anche come zuppa di pomodoro, ad esempio con la zuppa di pomodoro della BEAVITA (solo 204 kcal/porzione) puoi preparare un piatto a basso contenuto calorico a pranzo o a cena.

Frutta per dimagrire

Non solo la verdura, ma anche la frutta ha poche calorie, quindi dimagrire con la frutta è molto facile. Ma attenzione: nel complesso, la frutta non ha le stesse calorie delle verdure, poiché è più dolce, cioè più zuccherata. Quindi, se vuoi perdere peso, non dovresti mangiare molta frutta. I succhi di frutta, in particolare, non sono un alimento adatto a perdere peso. Ecco una lista di alcuni frutti per perdere peso:

16. Mela

Le mele non sbucciate forniscono tante vitamine e minerali come la provitamina A, vitamina B1, B2, B2, B6, E e C e potassio. E il tutto a circa 55 calorie per 100 grammi. Inoltre c'è la pectina delle fibre alimentari, che favorisce la digestione e garantisce la sazietà.

17. Bacche

Che si tratti di lampone, fragola o mora, tutte le bacche hanno in media 42 chilocalorie per 100 grammi nella loro forma fresca o surgelata, non zuccherata. A questo si aggiungono molte vitamine e minerali.

18. Pera

I vantaggi della pera? Vale lo stello della mela. Le pere hanno addirittura più fibre alimentari!

19. Pompelmo

Quando si tratta di frutta per perdere peso, non c'è modo di aggirare il pompelmo. La scienza ha scoperto che è possibile aumentare il successo della dieta mangiando mezzo pompelmo o 100 ml di succo di pompelmo prima di mangiare. Perché? Si assumono poche calorie e in poco tempo si è sazi. Inoltre, le sostanze amare del frutto impediscono la conservazione dei grassi.

20. Anguria

Quando si tratta di calorie, l'anguria è allo stesso livello del pompelmo. Ha solo 30 chilocalorie per 100 grammi. Inoltre è costituito per il 92 per cento d'acqua ed è tra i primi posti per quanto riguarda la sazietà a basso contenuto calorico.

Perdere peso con i prodotti lattiero-caseariSe sei alla ricerca di cibi per dimagrire è difficile evitare i latticini, poiché sono una fonte quasi indispensabile di proteine. Ecco un elenco di prodotti lattiero-caseari che non sono ricchi di grassi e sono quindi ideali per la perdita di peso:

21. Latticello

Il latticello non fornisce la stessa quantità di proteine del formaggio a cagliata scremato, ma solo la metà delle calorie: 33 chilocalorie per 100 millilitri. Consiglio: durante la cottura, sostituire il latte intero con il latticello.

22. Formaggio fresco

Indipendentemente dal livello di grasso scelto, il formaggio cremoso ha sempre un contenuto calorico inferiore a quello del burro. In altre parole: usate il formaggio cremoso al posto del burro se volete risparmiare calorie e perdere peso.

23. Ricotta di pecora

La ricotta di pecora contiene 30 per cento di proteine e zero per cento di carboidrati. Questo lo rende un ottimo alimento per perdere peso, perché le proteine non solo ti mantengono pieno per molto tempo, ma mantengono anche i tuoi muscoli.

24. Jocca

Ha tante proteine e pochi grassi, un alimento ideale che aiuta a perdere peso. Si assume un buon effetto di sazietà con relativamente poche calorie. Contiene anche calcio che contribuisce ad un normale metabolismo energetico. Il calcio contenuto nella jocca contribuisce ad un normale metabolismo energetico.

25. Ricotta

La ricotta contiene pochi grassi ed è probabilmente una delle migliori fonti proteiche: 9 per cento di proteine con lo 0,2 per cento di grassi e solo 140 chilocalorie per 100 grammi. La ricotta è anche molto economica e ha un buon sapore sia con la frutta che con la verdura. Un altro punto a favore: la ricotta rende sazi! Responsabile di ciò è la caseina contenuta nella ricotta, una proteina che viene assorbita più lentamente dal corpo, per cui la sensazione di sazietà dura più a lungo.

26. Yogurt naturale

Lo yogurt naturale magro contiene per 100 grammi solo 40 calorie, 4,3 per cento di proteine e nel migliore dei casi solo lo 0,1 per cento di grassi, risulta essere un ottimo alimento per perdere peso. Inoltre lo yogurt naturale fornisce molto calcio. Come usarlo al meglio: come sostituto del latte per il muesli al mattino o il porridge d'avena, ma anche come base per salse.

Contorni per perdere pesoSpesso sono i contorni a saziare, poiché di solito contengono molti carboidrati. Anche se i contorni non sono quindi il miglior cibo per perdere peso, non si dovrebbe fare completamente a meno di loro a causa del loro effetto saziante. Ecco una lista di raccomandazioni:

27. Fagioli

I fagioli bianchi e i fagioli rossi contengono relativamente molte proteine e fibre. Questo li rende un buon contorno per coloro che vogliono perdere peso, anche se non sono a basso contenuto calorico. I fagiolini, invece, hanno un buon punteggio con un basso contenuto calorico: hanno solo 31 calorie per 100 grammi.

28. Riso integrale

Il riso è spesso visto criticamente quando si tratta di alimenti che aiutano a perdere peso, poiché ha tanti carboidrati e quindi ricco di calorie. Ma se si sceglie la variante integrale invece di quella bianca, si consumano più proteine e fibre.

29. Patate

Le patate sono il contorno perfetto quando si tratta di perdere peso: ti mantengono in forma più a lungo, contengono proteine di alta qualità, vitamine e minerali, niente grassi e meno calorie di quanto si possa pensare: 100 grammi di patate crude in media hanno solo 76 chilocalorie. A proposito: con la zuppa di patate BEAVITA si possono gustare anche le patate a basso contenuto calorico, ricca di proteine e contiene solo 205 kcal per porzione.

30. Ceci

100 grammi di ceci secchi contengono circa 16 grammi di fibre e 19 grammi di proteine, 44 grammi di carboidrati e 4,9 grammi di grassi - una distribuzione del valore super nutrizionale. Essi forniscono anche calcio, magnesio e fosforo. E soprattutto: i ceci, grazie al loro alto contenuto di fibre, sono molto saporiti e possono essere utilizzati in vari modi, ad esempio nell'insalata (come nel Lunch Bowl bio di nu3 che contiene il 35% di ceci). Attenzione con Hummus o Falafel: queste due contorni di ceci sono ricchi di grassi, quindi meglio non mangiarne troppo.

31. Prodotti di konjac

La pasta della radice di konjac, chiamata anche "Shirataki", contiene solo 7 chilocalorie per 100 grammi e sono quindi un alimento perfetto per perdere peso. A proposito: anche il riso konjac non ha quasi nessuna caloria.