Disabilità: le proposte dell'Associazione Luca Coscioni al Senato: "Non solo soldi, occorre investire sulle libertà"

L’Associazione Luca Coscioni, da sempre impegnata per vedere rispettati i diritti fondamentali delle persone con disabilità, oggi è stata audita dalla Commissione diritti umani del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva della commissione sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale.

Attraverso i suoi rappresentanti - Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative sulla disabilità, l’avv. Alessandro Gerardi e l’arch. Vittorio Ceradini membri dell’Associazione - sono state presentate le iniziative sulla disabilità in corso e avanzate proposte precise in tema di barriere architettoniche e accessibilità.

“Sosteniamo la necessaria realizzazione di Piani di Eliminazione di Barriere Architettoniche in tutti i comuni italiani come previsto dalla legge, una piena accessibilità digitale con equiparazione della firma digitale a quella autografa anche in ambito di partecipazione democratica, e come per il superbonus energetico e ecologico riteniamo opportuno considerare un superbonus per la libertà per garantire condomini accessibili a milioni di persone che invece sono costrette a essere chiuse in casa”, ha riferito in commissione Rocco Berardo.

“Quello che proponiamo è di non fermarsi a sovvenzionare i tanti casi che certamente hanno bisogno di un aiuto dello Stato, ma avere una visione più ampia del problema e consentire un investimento grande per abilitare le persone e le loro libertà: di movimento, di partecipazione, di lavoro, di vita indipendente. Questo è tanto più urgente e necessario anche in ragione dell'avanzamento della vita media delle persone”.

Rocco Berardo (Ass.Coscioni): “Proponiamo rimozione barriere architettoniche in tutti i comuni, accessibilità digitale anche per partecipazione democratica e un superbonus per la libertà”

Per questo l’Associazione Luca Coscioni sabato mattina 27 giugno ha organizzato un incontro online “No barriere. In ogni senso”, l'occasione per un confronto sulle azioni civili e le iniziative politiche per i diritti delle persone con disabilità, sui temi delle barriere architettoniche, sensoriali, digitali, degli ausili, delle protesi e dell'assistenza sessuale.

Tra gli ospiti confermati: Fabrizio Starace (Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni), Leonardo Aldo Penna (Deputato Movimento Cinque Stelle), Lisa Noja (Deputata Italia Viva), Giusy Versace (Deputata Forza Italia); Marco Gentili, Co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni e le testimonianze di Valentina Tomirotti e Sofia Righetti (accessibilità ai concerti), Iacopo Melio (#VorreiPrendereUnTreno), Giulia Lamarca (Travel blogging).