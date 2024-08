Giovane morsa da un ragno violino nella doccia: ha rischiato la necrosi alla gamba

Ragno violino, una 25enne di Venezia è stata punta sotto la doccia alla gamba e ha sofferto dei sintomi di necrosi cutanea

A Venezia una 25enne è stata morsa mentre era sotto la doccia da un ragno violino. Inizialmente la giovane non ha dato grande importanza alla puntura ma poi ha deciso di recarsi al pronto soccorso dopo aver provato un forte dolore alla gamba. Il gonfiore comunque era simile a quello di una qualsiasi puntura d'insetto e quindi i medici hanno deciso di dimetterla.

Nei giorni successivi la situazione è però peggiorata. La ferita ha iniziato a scurirsi e la giovane, temendo si trattasse di necrosi cutanea, ha scelto di tornare in ospedale. I medici le hanno quindi prescritto una terapia a base di antibiotici che ha aiutato a curare la ferita dovuta al morso del ragno violino. In questo percorso la giovane, che ora è in buone condizioni, è stata seguita dal Centro antiveleni di Bologna e da una struttura medica specializzata di Marghera.