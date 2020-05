'Non mangiare yogurt a digiuno': che cosa fa al corpo. Fa eccezione quello...

'Non mangiare yogurt a digiuno': l’inaspettato messaggio della medicina. C’è un’eccezione con un solo tipo di yogurt

Contrariamente a quanto siamo abituati a sentire, lo yogurt non va mangiato a digiuno. "'Non mangiare yogurt a digiuno!', questo l’imperativo che la medicina manda a tutte le persone" si legge su calcipolis.it. Ci sarebbe un motivo specifico: gli acidi in essi contenuti possono uccidere i fermenti lattici. L’unico yogurt che può essere mangiato a stomaco vuoto è quello probiotico che ha anzi un effetto maggiore proprio se consumato a digiuno. Le sostanze ad azione probiotica favoriscono lo sviluppo dei microrganismi migliorando il benessere dell’organismo. Svolgono in particolare un’azione benefica per il colon e sono consigliati in casi di disturbi intestinali fra i quali gonfiore addominale, stitichezza, colite, meteorismo, flatulenza, diarrea. Lo yogurt probiotico favorisce infatti la funzionalità intestinale e rinforza le difese immunitarie.

Come mangiare lo yogurt per non eliminare i fermenti lattici

Molte persone sono abituate a mangiare lo yogurt a colazione oppure come spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Non va mangiato però a digiuno, a meno che non si tratti di yogurt probiotico. È possibile dunque consumarlo in sicurezza, beneficiando delle sue proprietà, unendolo ai cereali o alla frutta.

I benefici dello yogurt

Lo yogurt contiene un livello di lattosio piuttosto basso. È invece ricco di fermenti lattici e calcio. È un alimento altamente digeribile, in grado di apportare benefici all’intero organismo. Favorisce soprattutto la funzionalità intestinale e depura l’organismo. Rinforza inoltre le difese immunitarie, fornisce energia e combatte il gonfiore addominale.

È indicato nelle diete per il suo basso contenuto di calorie. 100 grammi di yogurt intero contengono infatti 120 calorie che scendono a 60 in caso di latte magro e 40 nel caso di yogurt scremato.

Yogurt, effetti benefici anche se usato nella cosmesi

Lo yogurt dona notevoli benefici non solo se mangiato ma anche se utilizzato nella cosmesi. È un ingrediente molto utilizzato nelle maschere per la pelle e per i capelli. Ecco due esempi.

Machera viso fai da te: yogurt e miele

Tra le maschere viso più semplici da realizzare, ma efficaci, un classico è costituito dalla maschera con yogurt e miele. Ha proprietà lenitive, antiage e antibatteriche. Aiuta a combattere le impurità della pelle, levigandola.

Per realizzare la maschera bisogna unire ad un vasetto di yogurt un cucchiaio di miele, mescolare e applicare sul viso. È possibile potenziare l’effetto anti-invecchiamento e levigante aggiungendo anche un cucchiaio di olio extra vergine di oliva. Il composto deve rimanere in posa per mezz’ora. Bisogna poi rimuoverlo con acqua tiepida. L’applicazione della maschera va ripetuta almeno una volta a settimana.

Machera per capelli fai da te con yogurt e banana

Le maschere allo yogurt sono molto efficaci anche per il benessere dei capelli. Rendono i capelli secchi e sfibrati più forti, robusti e luminosi. Ecco come preparare una maschera fai da te con lo yogurt.

Come ingredienti servono mezzo vasetto di yogurt, una banana e dell’olio di cocco. Per prepararla bisogna sbucciare la banana, tagliarla a fette e schiacciare la polpa con una forchetta. Unire il composto ottenuto allo yogurt e aggiungere un cucchiaio di olio di cocco. La maschera così ottenuta va lasciata in posa per trenta minuti. Bisogna poi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e procedere con shampoo e balsamo.