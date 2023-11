Nutras: l’innovazione Made in Italy contro l’intolleranza al lattosio

Intolleranza al lattosio, Nutras è la rivoluzione Made in Italy nel mercato degli integratori alimentari

Circa il 50% della popolazione mondiale soffre di intolleranze, allergie o ha bisogni alimentari specifici, generando un mercato dal valore di 130 miliardi di euro. Tra questi, l'intolleranza al lattosio si classifica tra le condizioni più diffuse, colpendo circa il 40% dei cittadini italiani. La problematica, derivante dalla mal digestione dello zucchero lattosio, può causare una serie di sintomi come mal di testa, irritabilità, cattivo umore o stanchezza, problemi gastro intestinali come difficoltà di digestione, pesantezza, rash cutanei e ancora flatulenza, diarrea, dolore, stipsi o infiammazione intestinale.

È all’interno di questo quadro che opera Nutras, startup innovativa Made in Italy (che conta attualmente 6 marchi registrati Europei in estensione internazionale, 3 patents applicati, 1 patent ottenuto e 4 modelli di design Europei in estensione internazionale), che, grazie alla sua gamma di integratori, si pone l’ambizioso obiettivo di cambiare il modo in cui affrontiamo le intolleranze alimentari. Al centro di questa rivoluzione, LACTOSOLUTION 15000, specificamente progettato per le persone che soffrono di intolleranza al lattosio, reso unico dalla sua formula altamente efficace basata sull'enzima lattasi da Aspergillus Oryzae, con l'aggiunta di calcio per aumentarne ulteriormente l'efficacia.

La compressa, se presa appena prima del pasto contenente lattosio, consente di gustarlo senza temere i sintomi tipici associati all'intolleranza. Con un'alta concentrazione di enzima lattasi (150 mg per compressa, equivalente a 15000 FCC di efficacia enzimatica), il prodotto offre un'azione rapida ed efficace. La confezione stessa è estremamente comoda e innovativa: realizzata in alluminio resistente all'acqua, polvere, urti e raggi UV, funge anche da portachiavi, garantendo, così, che il prodotto sia sempre a portata di mano quando si esce di casa. Inoltre, LACTOSOLUTION 15000 è adatto ad adulti e bambini (ai bambini sotto i 3 anni di età va somministrato da un adulto); non ha effetti collaterali né controindicazioni, ideato direttamente da persone intolleranti al lattosio.

La visione di Nutras ambisce a migliorare la vita delle persone attraverso soluzioni nutraceutiche innovative. Con la metodologia Lean Startup, basata sul feedback dei clienti e della community esperta, Nutras ha potuto realizzare prodotti altamente efficaci e pratici, con l’obiettivo di fornire la migliore soluzione istantanea ai problemi che le persone hanno fuori casa, grazie ad integratori alimentari indossabili. Oltre a LACTOSOLUTION 15000, l’azienda offre infatti anche prodotti come LOVE SOLUTION, per contrastare le infiammazioni delle vie urinarie femminili, e GAS SOLUTION, per assorbire i gas intestinali e liberare dal gonfiore post pasto.

Nutras guarda al futuro con progetti ambiziosi, tra cui la partnership con l'UNICAM volta a sviluppare un'applicazione basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale. Questa app, in fase di studio, mira a consigliare prodotti di integrazione alimentare e uno stile di vita corretto basandosi sulle esigenze individuali.

L'impegno di Nutras non si ferma allo sviluppo di prodotti rivoluzionari, ma si estende anche alla sensibilizzazione relativamente al tema dell’intolleranza al lattosio. Attraverso un lavoro svolto attraverso pagine online seguite da migliaia di persone e la collaborazione con esperti del settore, l'azienda mira infatti a educare e supportare coloro che vivono questa condizione.

Nutras sta emergendo, nel tempo, come leader nel settore degli integratori alimentari, offrendo soluzioni pratiche ed efficaci a problemi estremamente diffusi. L'approccio basato sull'innovazione, la ricerca continua e l'impegno a migliorare la vita delle persone fanno dell’azienda un punto di riferimento nel panorama nutraceutico. Con la propria mission chiara e i prodotti all'avanguardia, Nutras vuole cambiare il modo in cui affrontiamo le sfide legate all'intolleranza alimentare.