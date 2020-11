SLA: Pep Guardiola e Ilaria D'Amico al fianco della Fondazione Vialli e Mauro

GIOVEDI 5 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 IL 2° LIVE FACEBOOK CON OSPITI PEP GUARDIOLA, ILARIA D’AMICO, GUIDO CELADA ED EMANUELE CANONICA

Dopo l’emozionante partecipazione di Alessandro Del Piero, Benedetta Signorini, Edoardo Garrone ed Anna Pettene nel primo live, quella di giovedì sarà la seconda puntata di #distrattimavicini, la rubrica di dirette Facebook lanciata da AISLA Onlus insieme a Fondazione Vialli e Mauro, condotta dall’affiatato duo radiofonico di Radio Deejay, Andrea & Michele.

Gianluca Vialli e Massimo Mauro dialogheranno con la giornalista Ilaria D’Amico, l’allenatore di calcio Pep Guardiola, il golfista Emanuele ‘Peppo’ Canonica e l’imprenditore Guido Celada, che racconteranno la propria esperienza #nevergiveup nella loro professione ma anche nella vita, per testimoniare vicinanza a tutti coloro che vivono con la SLA e ribadire l’importanza di sostenere la ricerca per trovare al più presto una terapia efficace.

La piattaforma attraverso cui è possibile dare il proprio contributo a sostegno del lavoro dei ricercatori è https://nevergiveup.aisla.it. Aggiudicati una delle t-shirt simbolo della campagna #nevergiveup, fortemente volute e ideate da Gianluca Vialli, oppure scopri gli altri modi per sostenerci.



“Crediamo che il permanere dell’emergenza sanitaria non debba far abbassare la guardia su altre ‘partite’ che ancora vanno giocate con tutte le forze possibili – ribadiscono Gianluca Vialli e Massimo Mauro, – e per questo motivo chiediamo a tutti coloro che come noi non vogliono ‘mollare mai’ di continuare a sostenere la ricerca. Ringraziamo i grandi campioni che hanno accettato di raccontarsi in queste dirette e che lo faranno insieme a noi da qui a dicembre, invitiamo tutti a raccontare la propria esperienza #nevergiveup e condividerla, perché dall’unione deriva anche la determinazione per superare nuove sfide”.

Alla diretta di giovedì seguiranno altre tre puntate in programma il 23 novembre, il 10 e 21 dicembre con la partecipazione di altri grandi campioni. Il ricavato raccolto sarà destinato a finanziare un nuovo progetto di ricerca scientifica tra i vincitori del Bando 2020 di AriSLA, Fondazione Italiana per la ricerca sulla SLA, finalizzato a una maggiore comprensione della malattia e a mettere a punto metodologie per lo sviluppo di nuove terapie e per la diagnostica.