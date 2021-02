Messina (Intesa Sanpaolo): "Le banche accompagnano il Paese verso la ripresa"

La presentazione del libro "Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza" e l’intervento di Carlo Messina (Intesa Sanpaolo)

Presso l’Associazione Civita e in diretta streaming, si è svolta la presentazione del volume "Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza", volume a cura di Riccardo Cardilli, Mario Ciaccia e Cesare Mirabelli. Protagonisti dell’evento, inaugurato con i saluti di Nicola Maccanico, Vice presidente dell’Associazione Civita, sono stati: Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Riccardo Cardilli, Prof. Ord. Università di Roma Tor Vergata, Mario Ciaccia, Presidente Sezione Onorario Corte dei Conti e Carlo Messina, Ceo e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.

L’intervento del Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina

“Il tema delle regole, della governance, della centralità del diritto in una fase come questa, nella necessità di definire delle architetture di regole che possano valere sia a livello nazionale, che a livello globale, è effettivamente un punto decisivo, in quella che è la progettazione del dopo pandemia - ha dichiarato Messina -. Perché credo che un punto importante di questo libro sia guardare al futuro, cercare di comprendere come poter poi progettare la fase successiva, quella in cui ci stiamo oggi trovando una delle conseguenze terribili di quello che sta accadendo è certamente l’impatto sul sociale e sulla povertà. Credo che una delle conseguenze più importanti che ci troveremo ad affrontare nel corso del 2021 e poi nel corso degli anni successivi, è questo grandissimo incremento delle disuguaglianze e questo impatto che sta portando il ceto medio sempre più verso la fascia di povertà. Sta succedendo in tutti i paesi del mondo, non certo solo nel nostro Paese. Ma sta accadendo in misura importante anche in Italia”.

“Il nostro Paese sia un paese con dei fondamentali molto solidi - ha continuato il Ceo di Intesa Sanpaolo -, con un settore delle imprese estremamente forte. Questo fa sì che nel mondo delle imprese la crisi sta impattando, ma sta impattando in modo molto selettivo su quei settori che hanno più sofferto sul fronte del lockdown. Oggi le imprese rimangono forti con una grossa incertezza rispetto alle prospettive future. A parte le famiglie che sono più toccate dalla perdita di lavoro e dal lockdown, il risparmio delle famiglie è fortemente aumentato in questa fase, perché non sono stati effettuati consumi. C’è incertezza, a cui bisogna rispondere con un quadro di certezze di definizioni e di architetture prospettiche e questo credo che sia oggi particolarmente importante in un momento in cui il nostro Paese il settore bancario non rappresenta un problema. Le banche, oggi, sono nella condizione di poter accompagnare il Paese ad una ripresa. Credo che la combinazione di imprese, settore bancario e famiglie può veramente avere elementi strutturali su cui poter lavorare per un recupero nel nostro Paese. Un recupero che è implicito nella crescita del Pil, che si potrà avverare nel corso del 2021”.