Meteo, Vortice Polare in frantumi. Scenario clamoroso per gennaio sull'Italia

Meteo, gelo e neve a gennaio e febbraio



Le sorti dell'Inverno 2022/2023 potrebbero venire stravolte dal Vortice Polare. Nel passato le ondate di freddo e neve e in generale le condizioni meteo durante la stagione invernale, sono spesso state innescate dal comportamento e dall'evoluzione di questa fondamentale figura atmosferica. Ebbene, secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali indici climatici, il Generale Inverno potrebbe preparare la sua riscossa a Gennaio 2023.

Per meglio capire di cosa stiamo parlando va tuttavia fatta una premessa. Il Vortice Polare (Polar Vortex in inglese) è una possente struttura ciclonica che possiamo immaginare come una vasta area di bassa pressione, al cui interno è racchiusa tutta l'aria fredda che si produce continuamente sulla calotta artica e che trova il suo sfogo attraverso i centri depressionari diretti verso Sud (e quindi fin sull'Italia) forieri di maltempo e di un drastico calo delle temperature.

Il comportamento del vortice polare non è tuttavia sempre uguale. Se è forte e compatto il freddo rimane confinato al Polo Nord, ragion per cui sull'Italia c’è da attendersi un tempo stabile con alta pressione e aria mite. Se invece dovesse andare in crisi, come è accaduto per esempio nel 2012 o nel 2018, gli effetti possono essere molteplici, più o meno intensi: può accadere che esso si divida letteralmente in due o più parti (split), muovendosi con il suo carico di aria fredda ed instabile verso Sud. Quando si spacca o si indebolisce in questo modo, le probabilità che ondate di gelo raggiungano anche il nostro Paese crescono esponenzialmente. La causa della spaccatura del vortice polare va ricercata nell'afflusso di correnti decisamente più calde in alta atmosfera, evento che in termine tecnico viene chiamato stratwarming (riscaldamento stratosferico).