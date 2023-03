Meteo, "blocco atmosferico" sull'Italia. Caldo quasi estivo, impressionante

"Blocco atmosferico"



Con l'avvio della prossima settimana, a partire da Lunedì 20 Marzo (primo giorno di Primavera), la situazione meteorologica sull'Italia inizierà ad assumere tutti i connotati di stampo primaverile, con belle giornate di sole e il primo vero caldo di stagione. Tutto merito (o colpa, a seconda dei punti di vista) di una rimonta anticiclonica che prenderà origine dal Nord Africa (più precisamente da Marocco, Algeria e parte della Tunisia) e che si estenderà su parte del Mediterraneo centrale e sul nostro Paese.



L'Italia, scrive www.ilmeteo.t, rischia un vero e proprio "blocco atmosferico", ovvero una distensione dell'anticiclone per diverse migliaia di chilometri (da sud-ovest verso est/nordest) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo, da Gibilterra fino ai Paesi balcanici, con il nostro Paese che si troverà nel cuore di questa sorta di bolla.Seppur la matrice di questa possente alta pressione possa essere definita africana, non avrà proprio tutte le caratteristiche che siamo abituati a riconoscere in piena Estate: non ci sarà dunque un caldo estremo, bensì una pressoché totale protezione dalle perturbazioni provenienti dall'oceano Atlantico.Questo fenomeno viene denominato anche "scudo anticiclonico".



Cerchiamo dunque di capire in maniera più dettagliata cosa potrebbe accadere: la distensione di un vasto campo di altra pressione alimenterà un rinforzo dei flussi oceanici solo alle medio-alte latitudini, dunque con maltempo relegato sulla Mittel Europa e a nord delle catena delle Alpi.Italia sotto lo "scudo anticiclonico" almeno fino al 24/25 Marzo, a garanzia di un clima gradevolmente primaverile, con belle giornate di sole e temperature in aumento, fino a 22/23°C su molte regioni.



Quanto durerà questa sorta di blocco? Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare proprio in vista degli ultimi giorni di Marzo, quando le correnti oceaniche proveranno ad erodere l'Anticiclone, cercando uno sbocco anche verso il Mar Mediterraneo. Un tentativo che, ve lo diciamo chiaramente, non sarà per nulla semplice ma, nel caso di perturbazioni particolarmente organizzate, non è escluso che possa aver successo, provocando una fase di maltempo caratterizzata magari dai primi forti temporali primaverili, più probabili sulle nostre regioni settentrionali. L'ultima decade del mese di Marzo 2023 potrebbe essere caratterizzata nelle prima parte da una fase anticiclonica con bel tempo e clima molto mite, mentre gli ultimi giorni del mese potrebbero risultare perturbati, con il possibile ritorno di piogge e maltempo.