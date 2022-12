Meteo, in arrivo neve abbondante in Italia anche a quote molto basse

Meteo, weekend con piogge e temporali: aria fredda verso Europa

Neve in arrivo sulle Alpi e fino anche a bassa quota al Nord-Ovest. A seguire, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, ecco una massa d'aria fredda in discesa verso l'Europa centrale dalla Scandinavia. Questa prima irruzione invernale non dovrebbe comunque coinvolgere direttamente l'Italia con il freddo che dovrebbe restare oltralpe.

Previsioni Meteo per oggi: al Nord, al mattino nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Est e Neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio precipitazioni lungo l'arco alpino con neve oltre i 700-900 metri, nuvoloso altrove con tempo asciutto.

In serata piogge sparse su tutte le regioni con Neve sulle Alpi occidentali oltre i 600 metri e in Appennino oltre gli 800-1600 metri. Al Centro, al mattino nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste, poco nuvoloso altrove.

Al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sui settori tirrenici. In serata piogge sparse su tutti i settori con Neve in appennino oltre i 1400-1600 metri, più asciutto sulle coste abruzzesi. Al Sud e sulle Isole, al mattino isolate piogge su Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Al pomeriggio piogge tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito. In serata non sono previste variazioni di rilievo.