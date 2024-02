Meteo, maltempo pesante per tanti giorni. Pioggia e neve, attenzione!

Non è destinata a placarsi la forte ondata di maltempo che sta colpendo parte del nostro Paese. Anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo ancora tanta pioggia e neve abbondante in montagna per l'effetto di una nuova perturbazione che farà breccia nelle spire di una reiterata circolazione ciclonica approfonditasi in area tirrenica. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ci sarà solo una brevissima tregua dal maltempo nel corso di Giovedì 29 Febbraio, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre altrove qualche pioggia persisterà, specialmente lungo i litorali adriatici e al Sud, anche se non sono attese precipitazioni particolarmente abbondanti.

La nostra attenzione è rivolta tuttavia a Venerdì 1 Marzo quando l'insorgere di una nuova perturbazione rinnoverà condizioni di forte instabilità e provocherà un generale aumento delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi al Centro-Nord, nonché il ritorno di abbondanti nevicate sui rilievi alpini, con quota intorno ai 1300/1500 metri, mentre sugli Appennini centrali le quote saranno più elevate.Le condizioni meteorologiche miglioreranno invece all'estremo Sud, dove le precipitazioni saranno più sporadiche e concentrate principalmente sul basso Tirreno e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i giorni successivi, le prospettive non sono incoraggianti. A partire da Domenica 3 Marzo ci aspettiamo infatti l'arrivo di un'ennesima perturbazione, ancora più intensa e carica di pioggia e neve.