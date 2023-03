Meteo neve, ancora in pianura. La mappa con le città "imbiancate"

Meteo, inverno pieno anche se siamo a marzo



Proseguirà anche nei prossimi giorni la fase fredda e perturbata che sta interessando da Domenica parte dell'Italia: e attenzione, non avremo solo piogge, ma anche neve a tratti copiosa su alcune regioni, fino a quote relativamente basse.

La causa del maltempo che accompagnerà questa settimana - scrive www.ilmeteo.it - è un ciclone presente sul bacino del Mediterraneo che continuerà a provocare una spiccata instabilità nei prossimi giorni.

La nostra particolare attenzione è rivolta alla giornata di Mercoledì. La cartina che vi proponiamo qui sotto è riferita proprio a Mercoledì 1 Marzo e mostra un rischio di neve anche al Nord (sfumature di rosa): attenzione soprattutto al Nordovest, in particolare al basso Piemonte, alla Liguria di Ponente e all'Emilia Romagna con fiocchi fin verso i 2/300 metri di quota. Possibili fioccate in città come Cuneo, Asti, Piacenza, Parma, Modena e, mista a pioggia a Bologna.







Nevicate previste per Mercoledì 1 MarzoIn termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate "nevicate da rovesciamento" (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del gelo, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità soprattutto per via della forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi (nonostante il periodo tardo invernale non proprio favorevole agli accumuli, tenendo anche in considerazione che veniamo da settimane di clima piuttosto mite).

Salvo improbabili sorprese, per gran parte della settimana il tempo continuerà a restare piuttosto instabile, soprattutto al Centro-Sud e viste le temperature sempre piuttosto fredde ci saranno nuove occasioni per nevicate in montagna, quanto meno al di sopra dei 1000 metri o a quote anche inferiori sui rilievi di Toscana e Marche.