Meteo, niente pioggia per tutto il mese. Siccità, situazione drammatica

Meteo, sempre peggio la siccità specie al Nord-Ovest



Il problema della siccità è sempre più preoccupante in Italia. Solo il ritorno delle grandi piogge (tipiche della Primavera, quanto meno un tempo) potrebbe salvarci, cambiando una situazione che rischia di degenerare. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti meteo non sono affatto benevoli da questo punto di vista, almeno non nell'immediato.

L'estrema stabilità e l'aumento delle temperature - scrive www.ilmeteo.it - stanno acuendo un grave pericolo per l'Italia: il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha confermato infatti il rischio siccità su molte regioni. Il 2023 si è aperto sulla scia di oltre un anno di siccità e temperature record non solo in Italia, ma su diversi Paesi europei. A livello italiano è ancora il Nord ad essere sotto la morsa di una siccità che risale al 2021 e che le precipitazioni dell’ultimo periodo non sono ancora riuscite a colmare in quanto concentrate principalmente al Centro-Sud.

Quasi metà del territorio del Piemonte risulta ancora affetto da deficit di pioggia severo-estremo di lunghissimo periodo, ma anche le atre regioni settentrionali si attestano intorno al 30% (quasi al 45% la Valle d’Aosta e al 20% il Triveneto). Non se la passano meglio in Sicilia e sui settori ionici della Calabria dove la mancanza di piogge inizia a farsi sentire.

Purtroppo, nelle prossime settimane non sono previste perturbazioni in grado di apportare precipitazioni di rilievo e continuative a scala nazionale, almeno per tutta la prossima settimana. Ci saranno solo alcuni brevi passaggi perturbati su alcune regioni il cui effetto sarà piuttosto blando sul fronte siccità.

Uno sblocco a livello meteo potrebbe avvenire solo verso la fine di Marzo quando la ripresa del flusso instabile in discesa dal Nord Europa potrebbe innescare fasi di maltempo. Vedremo se questa tendenza verrà confermata: il rischio è che possa all'improvviso cadere tutta la pioggia che non è scesa negli ultimi mesi, magari nel giro di poche ore/giorni, innescando pericolose alluvioni lampo, come la storia recente ci insegna(Marche 2022).