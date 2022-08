Meteo, trombe d'aria vessano il Centro: maltempo al Nord, il Sud sfiora i 43°

Meteo, il maltempo flaggella il Nord e il Centro: crollano pezzi del campanile di San Pietro a Venezia

Dopo Ferragosto l’ombrello non basta più. Ma non dappertutto. Il maltempo spacca l’Italia in due, con il Sud che raggiunge picchi di 40° e il Nord travolto invece da temporali e nubifragi. Ecco le ultime novità, regione per regione.

Lazio

Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi "l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, giovedi' 18 agosto 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

“I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attivita' elettrica. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticita' e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita' idrogeologica e criticita' idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio”, si legge nel comunicato.

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potra' fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la sala operativa Regionale garantira' costante supporto".

Toscana

Due alberi hanno ceduto e hanno danneggiato la Linea T1 della tramvia che attualmente è parzialmente bloccata a Firenze. Il primo albero ha ceduto nel parco delle Cascine a causa del forte vento e ha investito un tram della Linea T1, danneggiando il pantografo e interrompendo l'alimentazione della linea elettrica. Il mezzo investito dal crollo delle piante è stato evacuato e non risultano feriti tra i passeggeri.

Il secondo albero ha danneggiato la linea elettrica all'altezza della fermata Strozzi -Fallaci. Le squadre Gest, la società che gestisce il servizio della tramvia di Firenze, sono sul posto per verificare i danni e per tentare di ripristinare la linea elettrica danneggiata nel più breve tempo possibile. Il servizio sulla linea T1 è garantito solo nei tratti da Villa Costanza a Batoni e da Leopoldo a Careggi. Un servizio di bus navetta sostituirà la tramvia nel tratto Batoni-Leopoldo. L'attivazione non appena i tempi tecnici lo consentiranno.

Sulla Linea T2 il servizio è regolare ma Gest avverte che sono possibili ripercussioni a causa del maltempo in atto. Secondo un primo aggiornamento della Polizia municipale, un albero è caduto in viale Fanti su un'auto: i due occupanti sono rimasti lievemente feriti. Sono stati segnalati altri alberi e rami caduti in viale del Poggio Imperiale, viale delle Cascine, viale Paoli, viale Righini, via dell'Argingrosso, via Canova/sernesi, viale Amendola, via del Ronco Lungo, via dei Vespucci, viale degli Olmi/piazzale Vittorio Veneto, via del Ponte a Greve.

La protezione civile di Firenze fa sapere di aver già ricevuto 15 richieste di intervento in varie parti della città per alberi e/o rami caduti e ha attivato sei squadre di volontari. Il centralino della Polizia municipale è andato fuori uso, per emergenze e segnalazioni si può contattare la protezione civile del Comune allo 0557890.

Lombardia

Parchi recintati chiusi e l'invito ai cittadini di non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, in prossimita' delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e di mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazi all'aperto. Lo ha deciso il Comune di Milano in via cautelativa per l'allarme meteo in corso da ieri. Al momento, nonostante il cielo plumbeo che ha rovesciato pioggia da stamattina con brevi pause, non si registrano particolari disagi in citta'.

Veneto

La bufera di vento e pioggia che ha colpito Venezia ha provocato il distacco di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco. Non vi sarebbe alcun pericolo, e si sta cercando di verificare da quale punto sia avvenuto il crollo. I turisti che si trovavano ancora in visita al monumento sono stati fatti uscire, e la zona transennata.

Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso, staccatisi dall'alto. Nella zona dei Giardini il vento ha divelto e fatto volare il chiosco di un'edicola. Due, tra cui un ragazzino, le persone rimaste leggermente contuse, una al Lido e una a San Marco.

Sicilia

Al Sud, invece, dopo le alte temperature intorno ai 40 gradi già registrate ieri, si potrebbe verificare un’ulteriore impennata del termometro. Picchi di 43 gradi all’ombra si attendono in Sicilia. Il ciclone atlantico rischia di appesantire così il pesante bilancio accumulato in questo mese, come effetto di alluvioni sempre più frequenti.