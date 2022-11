Meteo weekend: ciclone sull'Italia. Piogge abbondanti, vento forte, neve, gelo

Meteo weekend: ciclone sull'Italia. Tantissima pioggia specie sulle Isole maggiori



Ciclone sull'Italia nel weekend. Le previsioni per il prossimo fine settimana parlano di piogge, freddo e anche neve. Sarà un insidioso ciclone in discesa dal Nord Europa a condizionare il tempo nel prossimo weekend. Tra Sabato 19 e Domenica 20 Novembre - si legge su www.ilmeteo.it - sono previste conseguenze pesanti su molte delle nostre regioni che rischiano di essere colpite non solo da piogge intense, ma pure da venti forti e attenzione perché è atteso il ritorno della neve a quote via via più basse.

E' una vera e propria svolta quella che si sta per concretizzare a livello emisferico, dove una poderosa depressione sospinta da masse d'aria di origine polare-marittima provocherà verosimilmente un drastico peggioramento delle condizioni meteo. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

Al momento le zone più a rischio saranno nizialmente il basso Lazio, la Campania e la Calabria. Il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere molte ore/giorni sempre sulle stesse regioni, provocando anche delle alluvioni lampo. Tanta pioggia è attesa inoltre in Sicilia e Sardegna dove irromperanno pure burrascose raffiche di Maestrale ad oltre 60/70 km/h. Il peggioramento si estenderà poi rapidamente al resto dell'Italia: insomma, si prevede una giornata autunnale a tutti gli effetti, come non si vedeva da tanto tempo.

Il fronte perturbato, oltre che di una pesante ondata di maltempo, è destinato ad essere responsabile anche di un drastico calo termico con le temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord. Questo favorirà il ritorno della neve fin sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi, ed intorno ai 1300/1500 sull'Appenino centro-settentrionale: un'ottima notizia in vista dell'imminente stagione sciistica e anche se pensiamo al grave problema della siccità che sta attanagliando l'Italia da mesi.

Domenica 20 il ciclone si muoverà velocemente verso Sud-Est, liberando dal maltempo il Nord e le regioni centrali tirreniche dove tornerà a splendere il sole, sia pure in un contesto decisamente più freddo.Il tempo continuerà ad essere piuttosto instabile al Sud ed in Sicilia dove oltre alle piogge soffieranno anche forti venti di Maestrale.