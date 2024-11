Gli Stati generali della Sanità della Lega a Milano. Monti: "Rilanciamo il sistema partendo dai cittadini". VIDEO

Gli Stati generali della Sanità della Lega a Milano. Monti: "Rilanciamo il sistema partendo dai cittadini"



"Oggi con gli Stati Generali della sanità della Lega inauguriamo un percorso: un anno di lavoro, 10 tappe in giro per le regioni italiane e il Libro Bianco della sanità della Lega. Lo lanciamo proprio oggi, a Milano, a due anni dalla scomparsa di Roberto Maroni che lanciò il Libro Bianco per riformare la sanità lombarda. Seguendo il suo esempio, adesso vogliamo rilanciare il sistema sanitario a livello nazionale, partendo dall'ascolto e dai cittadini". Così Emanuele Monti, Responsabile Nazionale del Dipartimento Sanità del Carroccio ha introdotto ad Affaritaliani.it Milano gli Stati Generali della Sanità della Lega di cui è stato il principale promotore, tenutisi oggi, venerdì 22 novembre, nell’Auditorium Gaber di Milano. Con la partecipazione di oltre 600 iscritti e di alcune delle più alte cariche del partito, la giornata è stata occasione di dibattito sulle sfide e opportunità del sistema sanitario italiano. Con l'obiettivo comune di rilanciarlo, in modo che sappia rispondere al meglio alle sfide economiche, sociali e territoriali del Paese.

L’evento ha visto la partecipazione dello stato maggiore della Lega, con l’apertura affidata a Emanuele Monti e ad Armando Siri, Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti. Tra i relatori principali: Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Maurizio Fugatti, rispettivamente presidenti di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. A seguire sul palco o in videocollegamento anche diversi ministri del Governo, tra cui Giancarlo Giorgetti (Economia), Alessandra Locatelli (Disabilità), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Roberto Calderoli (Affari Regionali). La chiusura è stata affidata al Vicepremier Matteo Salvini.

Monti: "Ascoltare i territori per rilanciare la sanità"

Emanuele Monti ha evidenziato la necessità di un approccio pragmatico, capace di raccogliere le esigenze delle comunità locali: “Con 25 miliardi di euro in più rispetto al 2019, questo Governo ha mostrato di saper trovare risorse. Ora è il momento di confrontarci ascoltando i territori, per costruire un Servizio Sanitario Nazionale più vicino ai cittadini”.

Sanità, Salvini: "Questo Governo è quello che investe di più"

Salvini ha rivendicato: "La Lega lavora per risolvere i problemi, non per rispondere alle polemiche della sinistra. I numeri ci dicono che quest'anno sara' il record storico della Repubblica italiana per investimenti in sanita' e salute". "Si puo' fare di piu'? Sicuramente. Le richieste di medici e infermieri vanno assolutamente ascoltate ma ricordo che negli ultimi venti anni i numeri dicono che gli unici due governi che hanno ridotto gli stanziamenti in sanita' sono Stati Letta e Renzi. Questo invece e' il governo che con 136 miliardi mette di piu'. Contiamo di fare ancora meglio il prossimo anno" ha aggiunto ricordando che "c'e' il tema della sicurezza nei pronto soccorsi, c'e' il tema dell'apertura del numero chiuso ai test di medicina. I risultati li vedremo tra qualche anno ma penso che sia la strada giusta".

Salvini: “Dubbi sul ruolo dell’OMS”

“Dobbiamo capire se gli italiani, con le loro tasse, debbano continuare a finanziare organismi che sembrano al servizio di pochi”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, sollevando interrogativi sul finanziamento e l’efficacia delle politiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Fontana: "Milano e la Lombardia non sono Roma: sappiamo fare molto meglio di loro"





“Milano e la Lombardia non sono Roma, noi sappiamo fare molto meglio di loro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento agli Stati generali della sanità organizzati dalla Lega a Milano, rivendicando anche in ambito sanitario l'opportunità della riforma autonomista.



Calderoli: "Falso che il Governo abbia tagliato i fondi"

"Non posso accettare chi accusa questo governo di aver tagliato i fondi perché è completamente falso. Ancora più falso e contestabile che chi contesta questi numeri appartenga a quella parte politica che quei numeri li ha tagliati veramente". Lo ha detto oggi il ministro per gli Affari regionali e autonomie Roberto Calderoli durante il suo intervento agli Stati Generali della Sanità della Lega, in corso a Milano. "Però - ha poi aggiunto Calderoli - non è solo una questione, ma anche di come viene gestita la sanità".



Bertolaso: "I gettonisti sono la vergogna del pubblico"

"I gettonisti sono la vergogna della sanita' pubblica. Solo una regione ha deciso di non avere piu' niente a che fare con i gettonisti. In dieci giorni si fanno 10 mila euro e per altri 20 giorni se ne vanno in vacanze alle Maldive, mentre altri continuano a farsi il mazzo per stipendi ridicoli". A dirlo e' l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, nel suo intervento agli Stati generali della Sanita' organizzati dalla Lega a Milano.

