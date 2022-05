Si presenta ferito da una pistola in ospedale, indagini della Polizia

Un ragazzo di vent'anni, di nazionalita' italiana ma di origine algerina, si e' presentato la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezza, all'ospedale San Carlo con una ferita da arma da fuoco a un braccio. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Milano, dopo che la polizia e' stata contattata dallo stesso ospedale.

Ipotesi legate a spaccio di stupefacenti

Da quanto si apprende, il giovane - la cui lesione, non grave, e' stata giudicata guaribile in dieci giorni - non sarebbe stato in grado di fornire ulteriori dettagli in merito al luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria e verra' quindi ascoltato nuovamente oggi pomeriggio dagli inquirenti. Secondo quanto si ipotizza, il colpo potrebbe esser stato sparato in un contesto legato allo spaccio di stupefacenti.