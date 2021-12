Milano, in arrivo Corso Buenos Aires 59, una nuova area shopping











A Milano, è in arrivo Corso Buenos Aires 59, un nuovo spazio in una delle vie da sempre dedicate allo shopping. Andrà ad occupare l'area precedentemente nota come 'Corti di Baires', apre a dicembre 2021, in occasione dello shopping natalizio. Il progetto, ad uso misto residenziale e commerciale, e' stato sviluppato da Mark Capital management, societa' che opera nel settore real estate, che ha riqualificato l'area ex 'Corti di Baires ' rimasta abbandonata per oltre 5 anni, all'angolo tra Corso Buenos Aires e Via Petrella.



La spazio commerciale del progetto comprende 6 medie superfici per un totale di 8,000 metri quadrati, portera' nuovi brand tra cui Nike, Maisons du Monde, Esselunga e Decathlon. Kryalos sgr ha agito in qualita' di advisor di Mark in tutte le fasi del processo.