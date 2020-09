A Milano spunta anche Salini nella gara per lo Scalo di Porta Romana



La gara per la cessione dello Scalo di Porta Romana, di Fs, è entrata nel vivo. L’asta vede coinvolti 6-7 soggetti (all’inizio del “percorso” le manifestazioni di interesse erano state 20) e - come scrive Andrea Montanari su MF - in corsa c’è il tandem Coima-Covivio, Axa-Borio, Castello-Macquarie, Euromilano e Greenstone. Un affare che vale 250 milioni.



Sempre secondo Mf - Milano Finanza - l'operazione vede in arrio una novità non di poco conto, ovvero l’interesse del gruppo Salini Costruttori assieme a Round Hill Capital. Si tratta di un’operazione che vede lo sviluppo di un’area di 187 mila metri quadrati dove sorgeranno gli edifici che sono destinati agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.