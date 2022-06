Ispiringfifty Europe 2022 Award: Mastropietro (A2A) tra le vincitrici

Nicoletta Mastropietro, direttore digital, R&D and Innovation di A2A, è una delle 50 vincitrici dell’Ispiringfifty Europe 2022 Award, un'iniziativa globale che premia le donne più influenti nel mondo delle tecnologie. Lo riferisce A2A. L’obiettivo di Ispiringfifty Europe è quello di aumentare e valorizzare la diversità in ambito tech, premiando le donne che eccellono in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e incoraggiando sempre più ragazze nell’intraprendere carriere tecnologiche.

Nicoletta Mastropietro, in A2A, è responsabile dell'intera catena tecnologica IT, digital, data strategy innovation, corporate venture capital and R&D. Prima dell’attuale ruolo ha trascorso la sua carriera nei mondi in rapida evoluzione delle banche e delle telecomunicazioni, dove ha ricoperto diversi ruoli senior in Italia e a livello internazionale, tra cui CIO di Vodafone Italia e CIO e Amministratore Delegato di GBI. Prima di entrare in A2A, è stata Digital & Information Officer in Leonardo, azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza.

