Referendum, caos ai seggi. In diverse città alle 9 ancora non si poteva votare

Salvini: "A due ore dall’inizio del voto decine di seggi ancora chiusi, e in altri si può votare solo per il Comune ma non per i Referendum"

"Pazzesco, a due ore dall’inizio del voto decine di seggi ancora chiusi, e in altri si può votare solo per il Comune ma non per i Referendum. Il ministro Lamorgese, il presidente Draghi e il presidente Mattarella ritengono che tutto ciò sia normale?". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini commentando il caos in alcune città e in alcuni seggi sul voto per i cinque referendum sulla Giustizia.

Referendum: Lega a Colle, caos Palermo, democrazia a rischio - "A Palermo, dove sono in programma anche le Amministrative, in alcuni seggi non è ancora possibile votare per i Referendum per la mancanza di presidenti". La Lega si appella al Capo dello Stato e al ministro dell'Interno: ''Situazione grave e inaccettabile, democrazia a rischio, è necessario allungare l'orario del voto'', sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini.

Palermo: caos seggi; manca ancora cinquantina presidenti - Avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 - il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 - ma finora sono una cinquantina a Palermo le sezioni elettorali dove mancano ancora i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa. "Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine", dice all'Ansa Antonio Le Donne, segretario generale del comune di Palermo.

