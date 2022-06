Sondaggio, italiani ottimisti sul futuro di economia e lavoro

Le priorità degli italiani e le richieste al governo



Incredibile ma vero. Nonostante due anni e mezzo di pandemia e la guerra in Ucraina, la maggioranza degli italiani è ottimista sul proprio futuro economico e lavorativo (52,9%). Prevede un peggioramento rispetto alla situazione attuale il 47,1% del campione. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



La priorità numero uno del governo, secondo la maggioranza degli italiani, è lavoro ed economia. In seconda posizione la sanità pubblica e in terza la sicurezza e la legalità. Ultima tra le priorità l'assistenza sociale. La maggioranza degli italiani, pensando al futuro dell'Italia, vorrebbero un Paese più giusto e meritocratico. A seguire, più onesto e democratico. Poi unita e sicura.