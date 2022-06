Eni-Irena, al via la seconda edizione dei World Energy Transitions Outlook

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Presentato ufficialmente il rapporto dell’agenzia IRENA sulla transizione energetica

Eni, insieme all’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), ha presentato il rapporto IRENA World Energy Transitions Outlook (WETO 2022). Tale rapporto è dedicato alla transizione energetica e vuole delineare le azioni prioritarie al 2030 per cercare di limitare l'aumento delle temperature globali entro il 2050 a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; il tutto fornendo un'analisi approfondita di due aree particolarmente rilevanti per la decarbonizzazione dei settori di uso finale: elettrificazione e bioenergia. Il rapporto WETO 2022 non fa che confermare l’urgenza e la necessità del processo di transizione energetica e disegna in tal senso un percorso verso l’obiettivo zero emissioni nette al 2050, sottolineando come l’accelerazione della transizione energetica sia necessaria anche per garantire sicurezza energetica nel lungo periodo, stabilità dei prezzi e resilienza delle nazioni.

L’incontro, avvenuto presso il Complesso Ostiense di Roma, hanno visto la partecipazione fra gli altri del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Direttore Generale IRENA Francesco La Camera, Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni ed Elizabeth Press, Director Planning and Programme Support IRENA.