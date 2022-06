"Putiniani, il Corriere ha aggiunto 6 nomi". Confindustria alla "Davos" russa

Il Fatto Quotidiano: "Il Corriere della Sera ha aggiunto 6 nomi alla lista dei putiniani"

Infuria la polemica sulla lista dei filo putiniani pubblicata sul Corriere della Sera nei giorni scorsi. In particolare, la polemica viene rinfocolata dal Fatto Quotidiano che oggi scrive in prima pagina che "quasi nessuno dei nomi indicati domenica dal Corriere della Sera, nel pezzo intitolato “Influencer e opinionisti – Ecco i putiniani d’Italia” e introdotto da un occhiello sul “materiale raccolto dai Servizi”, compare nell’Hybrid Bullettin declassificato ieri su impulso del sottosegretario ai Servizi, Franco Gabrielli. Non c’è traccia del professor Alessandro Orsini, né dell’attivista già storico collaboratore del manifesto Manlio Dinucci, né del freelance Maurizio Vezzosi, men che meno dell’ex presidente della Commissione esteri espulso dal M5S, Vito Petrocelli, e neppure di Laura Ruggeri, che secondo il Corriere vive a Hong Kong e scrive su Strategic Culture Foundation, “ritenuta dagli analisti ‘rivista online ricondotta al servizio di intelligence esterno russo Svr’” sempre secondo il giornale di via Solferino, né del “putiniano di ferro Claudio Giordanengo” già candidato leghista a Saluzzo (Torino)", si legge sul Fatto.

Si tratta dunque di sei nomi che "non sono nel bollettino del Dis che tanto fa discutere. Ma da dove vengono? Alcuni sono citati nei carteggi preparatori del bollettino, per esempio per le interviste in tv che poi circolano su canali social monitorati dall’intelligence", scrive il Fatto Quotidiano, che rilancia la critica al Corriere: "Il report dà atto di un rallentamento dell’attivismo online della Russia, a favore di una posizione difensiva basata sulla controdeduzione, in chiave pro-Cremlino, delle notizie provenienti dall’Ucraina e dall’Occidente, definite come fake news. Questo al Corriere è sfuggito".

Confindustria Russia e Camera di Commercio Italo-Russa alla Davos di Mosca

Sempre sul Fatto Quotidiano, si legge che al Forum economico internazionale di San Pietroburgo della prossima settimana saranno presenti esponenti del mondo imprenditoriale e commerciale italiano. Un evento che il Fatto definisce "una sorta di Davos russa" e al quale secondo il giornale diretto da Marco Travaglio ci saranno anche figure come il direttore generale di Confindustria Russia e la Camera di commercio Italo-Russa, in seminari in cui si parlerà di cooperazione commerciale tra Russia e occidente.

