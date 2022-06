L’Inter vuole il Milan a Sesto, ma rischia di accollarsi l’affitto di S. Siro

L’Inter spinge il Milan verso Sesto San Giovanni

Nuova succulenta puntata nella telenovela che riguarda le due squadre di Milano e la loro “casa” sportiva. L’ultimo rumor che Affaritaliani.it ha raccolto è che l’Inter starebbe facendo (è proprio caso di dirlo) un po’ di melina per costringere il Milan a trasferirsi a Sesto San Giovanni e costruire un nuovo stadio, rallentando l'iter per la ristrutturazione dello stadio di San Siro. Questo permetterebbe ai neroazzurri di essere gli unici detentori dello stadio Giuseppe Meazza, vero e proprio totem della città. A Milano, oltretutto, in molti si sono schierati per evitarne l’abbattimento, compreso l’ex patron Massimo Moratti.

Ma se l’Inter si ritrovasse sola padrona dello stadio rinnovato per i Mondiali di Italia ’90, dovrebbe anche mettere mano al portafoglio. Il canone annuo, equamente diviso tra le due squadre, si aggira intorno a 9 milioni (bisognerà vedere se il prossimo anno sarà rivisto al rialzo visto che si tornerà ad avere il pubblico sempre presente allo stadio). Mettere a bilancio il doppio di quanto stanziato fino ad ora potrebbe rappresentare un azzardo per una squadra che ha più d’una difficoltà a far quadrare i conti. Se, infatti, sembra ormai fatta per Paulo Dybala, non si può scongiurare una cessione eccellente, con i difensori Alessandro Bastoni e Milan Skriniar indiziati a lasciare Appiano Gentile.

