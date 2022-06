"Il Papa lascia? Non si può escludere. Dopo Ratzinger, dimissioni possibili"

Rotondi: "Mi auguro che il Papa non si dimetta, ha ancora molto da dare e il suo messaggio è assolutamente attuale"



"Le voci di dimissioni del Papa corrono sempre dopo il precedente di Benedetto XVI, il tema ormai si è posto. Si tratta di una evoluzione della Chiesa segnata proprio con le dimissioni di Benedetto XVI". Così Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e, come ama definirsi, ultimo democristiano in Parlamento, commenta con Affaritaliani.it le voci di dimissioni imminenti di Papa Francesco.

"Le dimissioni sono possibili, ma non credo possano e debbano diventare la regola. Io spero che non sia vero, ma non sono in grado né di smentirlo né di confermarlo. E' un mondo separato da Tevere che non dialoga con noi politici".



E ancora Rotondi su un eventuale successore di Francesco: "Io non tifo mai e non faccio nomi, decide lo Spirito Santo che non si consiglia con noi politici. Spero che Francesco non si dimetta, è una figura straordinaria che ha ancora molto da dare. Il suo messaggio è assolutamente attuale e mi auguro viva ancora a lungo. Le dimissioni possono arrivare a causa di un peggioramento delle condizioni di salute che non gli consentano di andare avanti, ci auguriamo che non sia così", conclude il presidente di Verde è popolare.

