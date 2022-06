Referendum, Giorgetti: “Un'occasione per cambiare la giustizia"

Referendum Giustizia 12 giugno, Giorgetti in campo su Affaritaliani.it



Una presa di posizione chiara. Secca. Inequivocabile. Per la prima volta il numero due della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, scende in campo sui cinque referendum di domenica prossima, 12 giugno. E lo fa con una dichiarazione ad Affaritaliani.it: “Un’occasione unica per cambiare la giustizia da non sprecare”, spiega il vice-segretario del Carroccio.

Nelle ultime settimane molti giornali sono tornati a scrivere pagine e pagine sulla presunta contrapposizione tra Matteo Salvini e il suo numero due, titolare del Mise. Con queste parole sul referendum, una battaglia salviniana prima ancora che leghista, Giorgetti si schiera apertamente e inequivocabilmente al fianco del suo segretario.

Certo, secondo qualcuno, specie dalle parti del Pd, le parole del ministro dello Sviluppo economico dimostrano la disperazione del Carroccio per una battaglia, quella sull'affluenza e sul raggiungimento del quorum, che in molti danno quasi per persa. Fatto sta che le parole sono importanti e le dichiarazioni di Giorgetti sono un endorsement senza se e senza ma.

