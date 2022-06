Prorogato lo scontro sui carburanti. Esclusiva Affaritaliani.it

Una fonte della maggioranza: "Altrimenti ci troviamo la benzina a 2,5 euro al litro"



Lo sconto sul prezzo della benzina verrà prorogato dal governo fino al termine della guerra in Ucraina e, se non ci fossero spiragli di pace nei prossimi mesi, certamente resterà in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da una fonte qualificata della maggioranza, l'esecutivo si appresta a prorogare l'intervento deciso lo scorso 2 maggio che ha allungato lo sconto statale sul prezzo dei carburanti fino al prossimo 8 luglio. "Certamente ci sarà un'altra proroga, almeno fino a quando non finirà la guerra e, se va avanti il conflitto, fino al 31 dicembre. Altrimenti ci troviamo la benzina a 2 euro mezzo al litro ed è inaccettabile", spiegano dalla maggioranza.

Al momento lo sconto su benzina e diesel durerà fino all’8 luglio, dopo l’approvazione di un Decreto-legge nel CdM del 2 maggio scorso recante “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”. Il Decreto in questione prevede un nuovo taglio delle accise dopo quello previsto dal Decreto “Ucraina bis” e successivamente prorogato da un decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 90 del 16 aprile 2022.

Lo sconto dopo l'8 luglio continuerà a riguardare anche il metano, inizialmente tagliato fuori dalla misura. Per il metano, le accise vengono azzerate e l’Iva viene ridotta al 5%.

Lo sconto totale, quindi, continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel, considerando anche il risparmio sull’Iva, mentre per il metano sarà di circa 10,4 centesimi. La fine dello sconto era prevista dal Decreto-legge n. 21/2022 per il 21 aprile, ma la misura è stata prorogata prima fino al 2 maggio poi fino all’8 luglio 2022. Ora certamente ci sarà una nuova proroga.

