Un nuovo film per Angelina Jolie, la diva del cinema recita a Matera

In veste di regista, Angelina Jolie è Matera e Martina Franca per girare il suo nuovo film -FOTO

Angelina Jolie ha scelto, da regista, Matera e Martina Franca per le riprese del film dal titolo “Whithout Blood” tratto dal romanzo “Senza Sangue” di Alessandro Baricco scrittore, drammaturgo, critico musicale.

Prodotto da Fremantle Company che si occupa di produzione e distribuzione televisive, proprietà di RTL Group, sede centrale in Londra, di cui fa parte The Apartment Pictures che a sua volta ha realizzato films di grande successo tra cui “ E’ stata la mano di Dio”, “The New Pope”, “L’Amica Geniale”, “ Mi chiamo Francesco Totti”. La Giunta comunale materana ha dato quindi parere favorevole alla richiesta inviata da Luca Fortunato Asquini, procuratore speciale della compagine Apartment srl di Roma. Dal 3 al 7 giugno prossimo set e prove filmate e allestimenti si svolgeranno nei Rioni Sassi e dintorni: Piazza Sedile, Rione San Biagio, Belvedere Sant’Agostino, Piazza San Pietro Caveoso, Piazza Duomo, Via Madonna delle Virtù, eccetera.

La società cinematografica dovrà provvedere al versamento, nelle casse del municipio materano, dei diritti di immagine e dei diritti di istruttoria per un importo complessivo pari a 550,00 euro. E’ stata la medesima attrice statunitense a scegliere Matera e Martina Franca durante varie visite effettuate a marzo 2022, allorchè ebbe a villeggiare sul litorale leccese(Torre Chianca).

“Il nostro splendido centro storico—afferma Gianfranco Palmisano assessore ai Lavori Pubblici del Comune della Valle d’Itria—sarà il set della star di Hollywood. Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica molto prestigiosa”. Angelina Jolie nata a Los Angeles (anno 1975) nel 2013 è stata l’attrice più pagata di Hollywood con un reddito di 33 milioni di euro. Secondo il sondaggio condotto da You Gov è “ la donna più ammirata del mondo” grazie all’attività di beneficenza, le cause umanitarie ed essendo ambasciatrice per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(UNHCR).

