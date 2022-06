Festival dell'economia di Trento, protesta ambientalista. I video

Il pubblico ha accolto con piacere la protesta, situazionista



Inatteso fuori programma al Festival dell’economia di Trento. Un gruppo di giovani ambientalisti, Extinction Rebellion Trentino & Sudtirol, ha interrotto il dibattito in corso per portare avanti istanze ambientaliste. Il pubblico ha accolto con piacere la protesta, situazionista. Peccato che mancasse il protagonista più atteso, il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani rimasto bloccato a Roma causa deragliamento dei treni di ieri.



I VIDEO





