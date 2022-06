Scaroni: “Gerry Cardinale è un numero uno". Il cv del nuovo patron del Milan

Paolo Scaroni ad affaritaliani.it: “Ecco perché Gerry Cardinale è un numero uno”

“Non è che uno si sveglia e diventa un numero uno così, senza aver scelto un percorso di carriera corretto”. Paolo Scaroni, storico manager di Eni ed Enel e teorico della managerialità da decenni, ha provato a spiegare quale debba essere l’identikit del dirigente vincente. E l’ha fatto al Festival dell’Economia di Trento, in un appuntamento realizzato da Affaritaliani.it, stimolato dalle domande del direttore Angelo Maria Perrino. Una “accoppiata” non casuale, visto che i due nel 1986 scrissero a quattro mani “Professione manager”, sorta di vademecum per i dirigenti che vogliano disegnare la mappa giusta per diventare numeri uno.

Parlando di Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird che da pochi giorni è diventato ufficialmente proprietario del Milan, Scaroni ha notato quali siano i simboli del successo che ha riconosciuto nell’americano. “L’altro giorno – ha spiegato l’ex numero uno di Eni – ho conosciuto Cardinale e gli ho chiesto quale fosse stato il suo percorso. Ebbene: ha un curriculum invidiabile, perfetto per diventare numero uno. Ha studiato ad Harvard, ha vinto la Rhodes Scholarship, un riconoscimento che ogni anno viene dato a due studenti americani e che permette di andare a studiare a Oxford. E poi è andato a lavorare in Goldman Sachs”.

I McKinsey-boys

Goldman Sachs ma non solo: c'è anche McKinsey, la società di consulenza per antonomasia e rappresenta “un timbro che ti viene apposto”, come spiega Scaroni. Per l'ex numero uno di Eni ed Enel, infatti, McKinsey rappresenta un marchio di qualità grazie alla complessità dei suoi processi di selezione. E dunque, un decisore aziendale che si trovi di fronte a un candidato che proviene da quella società di consulenza sa di avere di fronte un profilo potenzialmente vincente. Cardinale è stato per oltre 20 anni in Goldman divenendone managing partner. Poi è uscito e ha deciso di intraprendere una sua strada. “Oggi – conclude Scaroni – è un fuoriclasse che ha fatto una valanga di soldi e che si diverte potendosi permettere di comprare il Milan”.

