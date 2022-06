BNP Paribas Real Estate, apre al pubblico il giardino storico di Horti

Gli scatti d'Affari

"Horti, il segreto di Porta Romana" è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala

BNP Paribas Real Estate Property Development Italy contribuisce alla rigenerazione urbana della città di Milano con il progetto Horti, inaugurato fra via Orti e via Lamarmora, con un investimento di circa 100 milioni di euro. Si tratta di un parco rimasto nascosto e dimenticato per 30 lunghi anni, che viene ora restituito alla città e ai cittadini dopo una ristrutturazione in chiave residenziale della grande Villa interna di fine Ottocento, un ex edificio religioso, insieme al recupero della Chiesa annessa, destinata ora a spazio multifunzionale. Il Giardino Storico di "Horti, il segreto di Porta Romana" è stato inaugurato dall’assessore alla rigenerazione urbana del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, alla soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano Antonella Ranaldi, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dall’architetto Michele De Lucchi e dall’Amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development Italy, Piero Cocco-Ordini.

Piero Cocco-Ordini ha commentato: “Abbiamo realizzato un progetto ambizioso che rappresenta un unicum nel centro di Milano e che si integra con il tessuto cittadino circostante non solo da un punto di vista architettonico e urbanistico: con l’apertura al pubblico del Giardino, infatti, 'il segreto di Porta Romana' appartiene all’intero quartiere e a tutta la città”.