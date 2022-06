Chi è Natasha Bassett? La nuova compagna di Elon Musk - FOTO

Elon Musk ha una nuova compagna, chi è Natasha Bassett?

Nel suo attacco frontale allo smartworking, Elon Musk ha usato parole molto dure: “Potrei starmene a bere Mai Tai con delle modelle nude, ma invece me ne sto qui con voi", ha scritto il patron di Tesla in una mail ai suoi dipendenti, che - indispettiti - l'hanno fatta filtrare ai media. Il tycoon americano però predica bene, ma razzola male: mentre costringe i manager a tornare in ufficio, pena il licenziamento, parte per una fuga d’amore a St. Tropez in dolce compagnia della sua nuova fidanzata: Natasha Bassett.

Chi è Natasha Bassett? La nuova compagna di Elon Musk

La donna di origine australiana ha circa 30 anni di differenza con il suo nuovo compagno e una considerevole carriera ad Hollywood. È apparsa in molti film tra cui Camp, Hail, Caesar!, Britney Ever After e di recente è entrata nel cast di Elvis, il biopic su Presley, che arriverà sul grande schermo a fine giugno. Poco e nulla si sapreva della sua vita sentimentale, prima della freschissima relazione con Musk, sposato invece già due volte e padre di 8 figli.

Natasha Bassett è la nuova compagna di Elon Musk. L'attrice è stata recentemente tra le protagoniste del Festival di Cannes, come protagonista del film Elvis Forever. Quindi i due ne hanno approfittato per concedersi una vacanza in Francia.

Dalle immagini si vede il 50enne in compagnia della 27enne alle prese con un romantico pranzo al lussuoso Hotel Cheval Blanc. Pare che i due si frequentino dallo scorso febbraio e che si siano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune.

