Zurich Insurance Group, MSCI rivede al rialzo il rating ESG

Zurich passa al rating ESG AAA, il più alto assegnabile

MSCI ha rivisto al rialzo il rating ESG di Zurich Insurance Group da “AA” ad “AAA” – il più alto assegnabile. Il rating ESG di MSCI misura la resilienza di una società di fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel lungo periodo, assegnando un punteggio su una scala da AAA a CCC. Il rating report di MSCI descrive Zurich come un leader globale nel settore assicurativo per le iniziative di mitigazione del rischio climatico e per la governance aziendale.

Il report sottolinea le soluzioni e le iniziative sviluppate da Zurich per la mitigazione del rischio climatico, tra cui i prodotti dedicati ai veicoli elettrici e alle energie rinnovabili. In termini di governance, il report di MSCI rileva come il consiglio di amministrazione di Zurich ha una maggioranza e un presidente indipendenti e una rappresentanza femminile del 55%.

In quanto firmataria dei Principles for Responsible Investments (PRI) delle Nazioni Unite, Zurich ha integrato i fattori ESG nelle proprie attività di investimento. È inoltre membro fondatore della Net-Zero Insurance Alliance e della Net-Zero Asset Owner Alliance, impegnandosi a raggiungere il net-zero nei portafogli di sottoscrizione e investimento entro il 2050 e nelle operazioni entro il 2030.

MSCI ha inoltre rilevato pratiche solide in materia di capitale umano, che prevedono, ad esempio, la supervisione a livello senior delle iniziative dedicate a diversità e inclusione. Zurich Insurance Group è stato infine incluso tra i Gruppi assicurativi più sostenibili al mondo dall’S&P Global Corporate Sustainability Assessment.