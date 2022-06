ITA, partito il nuovo volo Roma-Buenos Aires

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

A bordo dell’Airbus A350 Roberto Baggio, al quale è stato dedicato il volo inaugurale

Il nuovo Airbus A350, primo in Italia e primo della Società, è partito ieri alle ore 21.40 inaugurando la nuova rotta ITA Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires. Il volo ha l’onore e l’onere di rappresentare il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, portando con sé l’evoluzione della sua immagine, grazie alla collaborazione di tre prestigiosi talenti italiani: con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli insieme al team ITA nascono le nuove divise della flotta, il designer italiano Walter De Silva ha invece creato i nuovi interni degli aerei e il catering di bordo potrà fregiarsi dell’apporto dello Chef stellato Enrico Bartolini.

Airbus A350 da “Pallone d’Oro”: il volo inaugurale è stato infatti dedicato a Roberto Baggio, che ha presenziato al taglio del nastro ieri a Roma Fiumicino accompagnato da ospiti della stampa e passeggeri. Ma non è il solo Airbus a essere dedicato a un campione azzurro, infatti ITA Airways prosegue nella volontà di avvalorare il forte legame con le eccellenze dello sport italiane, dedicando ai campioni e alle campionesse nostrani i suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350.

Roberto Baggio porta all’attenzione anche un importante progetto della nuova compagnia italiana, dichiarando infatti: “Sono orgoglioso di questa possibilità che mi ha offerto ITA Airways. L'elemento a cui tengo particolarmente e che mi lega ad ITA Airways è l'attenzione ai giovani. Stiamo lavorando insieme ad un ‘progetto giovani’ che permetterà a giovani talenti di volare verso mete sempre più alte grazie ad un bando dedicato con la Fondazione Gilardi su progetti Italia-Argentina”.

Il volo nuovo Roma - Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con 5 frequenze settimanali per essere ampliate nel mese di agosto. Inoltre, grazie all’accordo di code share con Aerolíneas Argentinas, i clienti ITA Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni domestiche argentine, in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto.