Intesa Sanpaolo, nuovo palinsesto di incontri alle Gallerie d'Italia

Intesa Sanpaolo presenta #INSIDE, un invito a entrare nelle Gallerie per scoprire quanto di nuovo c’è in città

Intesa Sanpaolo presenta #INSIDE, il nuovo palinsesto di incontri realizzato alle Gallerie d’Italia – Torino che avrà come protagonisti artisti, giornalisti, scrittori, musicisti, divulgatori scientifici, neurobiologi impegnati ad approfondire e sviluppare i temi del contemporaneo e del cambiamento climatico collegati alla mostra fotografica inaugurale di Paolo Pellegrin “La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia”.

Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino si propongono infatti come un laboratorio permanente dove la fotografia e le arti visive esplorano la complessità odierna con sguardi multidisciplinari, focalizzandosi in particolare sull’evoluzione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che interpretano l’impegno della Banca in ambito ESG (Environment, Social e Governance), in linea con i 17 SDGs dell’Agenda 2030.

Il palinsesto #INSIDE è un invito a entrare nelle Gallerie per scoprire quanto di nuovo c’è in città. Un modello di public program fisico e digitale dedicato alla scoperta di un luogo e di un concetto: l’immagine e la sostenibilità ambientale e sociale. I protagonisti dei primi incontri saranno Luca Scarlini, Stefano Mancuso, Boosta con Daniel Žeželj e Alessio Tommasetti, Petunia Ollister, Alex Bellini, Hervé Barmasse e Mario Calabresi che dialogheranno con il pubblico sui temi affrontati dal reportage fotografico di Paolo Pellegrin e sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale.

Il calendario degli appuntamenti di #INSIDE è dunque molto articolato. Sabato 4 giugno 2022, alle ore 18.00, sarà presente Luca SCARLINI con #INSIDE. Il ritorno degli animali; Martedì 7 giugno 2022, ore 18.30, ci sarà Stefano MANCUSO con #INSIDE. La sostenibilità della Natura; Mercoledì 15 giugno 2022, ore 18.30, saranno presenti BOOSTA + Daniel ŽEŽELJ + Alessio TOMMASETTI con la moderazione di Petunia Ollister, Cultural Content Creator con il panel #INSIDE. La sostenibilità del Cambiamento; Mercoledì 22 giugno 2022, ore 18.30, Alex BELLINI tratterà #INSIDE. La sostenibilità dell’Azione; infine Mercoledì 29 giugno 2022, ore 18.30, Hervé BARMASSE con la moderazione di Mario Calabresi presenzierà a #INSIDE. Incontro con Hervé Barmasse.