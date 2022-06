Reddito di cittadinanza cancellato. Mazzata per il Movimento 5 Stelle

Sondaggio, sale la fiducia in Draghi ma scende quella nel governo



Doccia fredda, anzi gelata, per Giuseppe Conte e per il Movimento 5 Stelle. La maggioranza netta, chiara e ampia degli italiani - pari al 62,2% del campione - chiede che il reddito di cittadinanza vada cancellato. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Si tratta di un durissimo colpo per i 5 Stelle in quanto il RdC è la misura principe di tutta l'azione politica del Movimento fondato da Beppe Grillo.



Probabilmente pesano soprattutto, ma non solo, gli scandali quasi quotidiani di chi percepisce il reddito senza averne diritto. Il risultato del sondaggio è anche un successo per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia che ogni giorno chiedono proprio di abolire il RdC. Per la cronaca, va mantenuto solo dal 37,8% degli italiani.



Torna a salire la fiducia in Mario Draghi. A maggio il livello di consenso è pari al 59,4% contro il 56,7% registrato a marzo. Pessime notizie invece per il governo nel suo complesso. Sempre a maggio la soddisfazione per l'operato dell'esecutivo è scesa dal 55,4% di gennaio al 54,2%.