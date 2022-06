Design Week, LG Electronics svela le nuove TV OLED Objet

Gli scatti d'Affari

LG ha stretto una collaborazione con Moooi al fine di celebrare l’unione fra creatività e innovazione tecnologica

Durante la Design Week di Milano 2022, LG Electronics svelerà i nuovissimi modelli di TV OLED, parte della collezione LG Objet, presso il Salone dei Tessuti: LG OLED Objet Easel (modello 65Art90) e LG OLED Objet Posé (modello LX1). Per l’occasione, LG ha collaborato con Moooi, l’esclusiva azienda olandese di arredamento, per ideare un nuovo stile di interior design elegante e moderno allo stesso tempo. I lifestyle TV dallo stile LG e i raffinati arredi di Moooi si incontrano dunque in una sofisticata esposizione in occasione dell’annuale appuntamento milanese con il design e la creatività. Una collaborazione a tema “A Life Extraordinary” che celebra il perfetto connubio che può nascere tra estro creativo e innovazione tecnologica. I TV della Collezione LG Object saranno visibili per la prima volta dal 7 al 12 giugno e in particolare, Easel nel formato da 65’’ e Posé nel triplice formato da 42’’, 48’’ e 55’’ verranno lanciati in Europa e in una selezione di altri Paesi a partire dal terzo trimestre di quest’anno.

“La nuova gamma lifestyle è in grado di offrire esperienze di visione straordinarie e un design inedito e raffinato, un traguardo a cui siamo arrivati grazie alla nostra leadership nel mercato dei TV OLED, alla competenza che abbiamo sviluppato nel corso di anni e che continuiamo a migliorare e grazie alla profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori. Questi TV così particolari si distinguono dai TV tradizionali grazie a form factor e finiture inconfondibili, incontrando il gusto di chi è alla ricerca del valore di una reale innovazione” ha dichiarato Cathy Oh, Head of Marketing Communication di LG Home Entertainment Company.