Donna crede di essere pazza. Carabinieri provano che il compagno la manipola

Le accadono fatti surreali. Dubita della propria salute mentale. Ma è il compagno che la manipola. I Carabinieri…

“Mi sto preoccupando per te perché dici cose strane”. E’la tipica frase da film thriller psicologico che diventa realtà.

La nostra isterica società, mutata antropologicamente, schiacciata dalla paura e dalle tecnologie, genera nuovi mostri e con essi nuovi reati sociali, di cui pochi riescono a vedere le sfaccettature. E’ come un’onda che si fa largo nei nostri modelli, figli del mondo contadino diventato troppo in fretta industriale, e che fa emergere comportamenti che non avevamo mai visto prima: vedi nei mass media l’ascesa dei serial killer, delle baby gang, dei reati imprevedibili come quello recente del ragazzo di Genova con disturbi mentali mai accertati che uccide la sorella ma era solo accusato di suonarle troppo il campanello di casa.

Tra i nuovi tipi di reati vi è il poco conosciuto ma micidiale gaslighting, termine quasi ignoto per descrivere la forma di violenza psicologica più crudele: la manipolazione mentale della vittima alla quale eventi costruiti ad arte vengono fatti passare per veri. Lo scopo è quello di farle dubitare della memoria e cambiarne le percezioni sensoriali. Il carnefice vuol persuadere la preda di essere affetta da malattia mentale; per farlo modifica la posizione di alcuni oggetti in casa o li fa sparire o li danneggia, manipola avvenimenti, crea eventi drammatici.

Uno di questi casi è stato seguito di recente dalla stazione dei Carabinieri di Giussano (Monza/Brianza): un uomo cerca di soggiogare una donna fino a non farle frequentare altri uomini anche della sua stessa famiglia.

Siamo nei primi 15 giorni di marzo del 2022. Da poco una impiegata di banca ha una relazione con un uomo. Lei non vuole arrivare alla convivenza. Lui invece spinge in ogni modo per averla, forse perché pressato da ragioni economiche, visto che non se la passa bene. Al rifiuto della donna ad accettarlo in casa prima ci sono aggressioni verbali e fisiche e poi iniziano gli eventi surreali che portano la donna a dubitare di sé stessa, finendo in uno stato di prostrazione psicologica. La donna non metterà mai in relazioni i fatti all’uomo.

Nel giro di pochi giorni le spariscono due computer, uno di lavoro e uno personale. Un danno enorme. Non sa come recuperare dati, password, elementi sensibili. Trova due litri di acqua nel serbatoio della benzina di un auto e cinque litri di argilla nell'olio motore dell'autovettura. Il tubo del carburante è staccato e il gasolio esce fino al propulsore, provocando la formazione di un fumo denso proveniente dal cofano motore. L’auto si danneggia così gravemente da dover essere rottamata.

Misteriosamente si danneggia il badge aziendale, per ben due volte. Dei soldi le spariscono dal portafogli, la carta d'identità elettronica non funziona, così una tessera bancomat (fatta a pezzi), le sparisce lo smartphone, stessa sorte per le chiavi della porta blindata.

La donna non si capacitava di come possa perdere gli oggetti ed essere al centro di tanti eventi negativi, anche surreali e che si susseguono a tamburo battente. Si chiude in sé stessa, pensa di avere dei problemi psichici. Si sente a disagio ma con l’uomo presenta varie denunce ai Carabinieri.

Anche per il breve lasso di tempo in cui gli accadimenti si manifestano, l’Arma immediatamente dubita dell’uomo. Ma non ha prove. La svolta arriva dopo che i figli della donna istallano una telecamera antifurto nascosta in casa della madre. Nel video l’uomo viene immortalato mentre fa sparire uno dei computer; disattiva anche la corrente di casa ma non si accorge della telecamera che lo riprende. Mentre la donna riattiva la corrente, è presente anche lei nell’abitazione mentre i fatti accadono, l’uomo fa sparire il pc e apre la finestra facendo pensare all’ingresso di ladri. Come nelle altre situazioni, la donna, disperata, si appoggia all’uomo che immediatamente cerca di consolarla e aiutarla.

La strategia è semplice: ogni volta che alla donna accade qualcosa lui è presente per aiutarla, diventando così l'unico rifugio di una situazione irreale che può far immaginare a un possibile stalker esterno che la perseguita per una precedente relazione finita male.

“Addirittura, in un’occasione in cui era stato inscenato un furto in casa”, scrivono i Carabinieri del Comando provinciale di Monza/Brianza, “l’indagato si sarebbe rivolto verso la donna dicendole ‘chissà chi è entrato!’ … ‘se sbagli la devi pagare!’, lasciando intendere che i fatti occorsi fossero da attribuire alle precedenti relazioni che la stessa aveva avuto con altri uomini”.

“Accanto a queste condotte”, dicono i Carabinieri nella nota ufficiale di accompagno al comunicato stampa, “nell’ottica di un disegno complessivo volto ad assoggettare la vittima al proprio volere di continuare la frequentazione e la prosecuzione del rapporto sentimentale, l’uomo la subissava continuamente di telefonate, SMS, videochiamate (anche 100 al giorno)”.

Ma la vicenda, sulla quale l’Arma ha indagato con il coordinamento della Procura di Monza, si è conclusa bene con la denuncia dell’uomo.

La cinematografia è diventata oggi realtà. Il termine gaslighting ha origine da un film inglese degli anni ‘40 del secolo scorso, dove un uomo cerca di far impazzire la moglie.

Per l’uomo è stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima, ad almeno 300 metri di distanza, per le accuse di maltrattamenti e lesioni.