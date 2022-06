Affari fa notizia al Festival dell'Economia: il talk Scaroni-Perrino sul Sole

Festival dell'Economia di Trento, sul Sole 24 Ore grande foto del talk show Professione Manager ideato e diretto dal direttore Angelo Maria Perrino

Affaritaliani continua a far notizia: il talk show " Professione Manager " ideato e diretto dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino finisce in apertura di pagina sul Sole 24 Ore.

L'intervista con Paolo Scaroni, top manager, ex capo di Eni ed Enel e attuale presidente del Milan, che ha spaziato dai grandi temi del momento come la guerra tra Russia e Ucraina, le sanzioni europee contro Mosca, ai consigli più pratici su come diventare, al giorno d'oggi, un dirigente di successo , fa quindi rumore tra le pagine del quotidiano economico.

Dal 2 al 5 giugno ha preso così il via la XVII edizione del Festival dell'Economia di Trento, nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 Ore dal titolo "Dopo la pandemia, tra ordine e disordine". Tra i talk che Il Sole 24 Ore ha organizzato al Fuori Festival, ci sono incontri e dibattiti sul tema delle nuove competenze necessarie per raggiungere i propri obiettivi professionali, come le interviste condotte dal direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino. Oggi è stata la volta di Vera Fiorani, amministratrice e direttrice di RFI, Rete Ferroviaria Italiana ( guarda qui la video intervista ).

