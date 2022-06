Professione manager, Labriola (Tim): “Curricula? Li sceglie l’intelligenza artificiale ma poi..."

Professione manager/ Dopo Paolo Scaroni, Vera Fiorani e Alessandro Benetton, intervista a Pietro Labriola

“I curricula oggi vengono scelti dai sistemi di intelligenza artificiale che fanno gli screening ma poi per me conta il contatto umano che è ciò che fa rendere conto di quali siano le capacità dei singoli candidati”, così Pietro Labriola, Ceo di Tim risponde ad affaritaliani.it su “Professione manager - come si costruisce una carriera”, il libro che Paolo Scaroni e il direttore Angelo Maria Perrino hanno dato alle stampe nel 1986, vero e proprio vademecum per diventare un numero uno. Il testo è stato rinnovato nei suoi contenuti e rilanciato da Perrino al Festival dell’economia del Sole 24 Ore a Trento.

Che scuole consiglia a un giovane che vuole intraprendere la carriera di manager?

“Bella domanda, risposta abbastanza complessa. Non c’è qualcosa di buono e valido in assoluto. Siamo in un mondo in cui ogni due anni ti devi rimettere in gara. Puoi studiare delle materie tecniche nel dettaglio e rischiare che dopo due anni siano obsolete”.

Più tecnica o più umanismo negli studi?

“Per assurdo sta tornando tutto l’umanismo nonostante i sistemi di intelligenza artificiale e analisi della semantica”.

